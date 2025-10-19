- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
6 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (33.33%)
En iyi işlem:
19.10 USD
En kötü işlem:
-30.62 USD
Brüt kâr:
40.16 USD (5 924 pips)
Brüt zarar:
-37.53 USD (3 222 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (40.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
40.16 USD (6)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
93.76%
Maks. mevduat yükü:
40.83%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.07
Alış işlemleri:
2 (22.22%)
Satış işlemleri:
7 (77.78%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.29 USD
Ortalama kâr:
6.69 USD
Ortalama zarar:
-12.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-37.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-37.53 USD (3)
Aylık büyüme:
3.44%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
37.53 USD
Maksimum:
37.53 USD (49.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.12% (37.53 USD)
Varlığa göre:
38.80% (29.26 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|3
|GBPUSD
|2
|EURGBP
|1
|AUDJPY
|1
|BTCUSD
|1
|NZDJPY
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-11
|GBPUSD
|8
|EURGBP
|-6
|AUDJPY
|1
|BTCUSD
|0
|NZDJPY
|10
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-1.1K
|GBPUSD
|198
|EURGBP
|-63
|AUDJPY
|42
|BTCUSD
|3.2K
|NZDJPY
|362
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.10 USD
En kötü işlem: -31 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +40.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -37.53 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
EGMSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
AgenaMarkets-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 1
|
Kudotrade-Live
|0.00 × 6
|
SUSHIGlobalInvesting-Live
|0.00 × 1
|
Garnet-Server
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.00 × 2
|
MilliniumFortune-Live
|0.00 × 2
|
TengriSecurities-Server
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsSC-Live
|0.00 × 2
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 6
|
VanexGlobal-Online
|0.00 × 1
|
InstaForex-Server
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real25
|0.00 × 4
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 1
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.00 × 2
|
ForexTime-MT5
|0.00 × 2
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 5
|
FXView-Live
|0.00 × 1
|
StraitsFutures-ATL Live
|0.00 × 1
|
BullWaves-LIVE
|0.00 × 1
Ayda 30 USD
3%
0
0
USD
USD
79
USD
USD
1
0%
9
66%
94%
1.07
0.29
USD
USD
49%
1:500