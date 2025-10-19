- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
18 (47.36%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (52.63%)
En iyi işlem:
214.13 USD
En kötü işlem:
-154.50 USD
Brüt kâr:
538.42 USD (20 703 pips)
Brüt zarar:
-711.10 USD (37 101 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (363.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
363.90 USD (8)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.27
Alış işlemleri:
20 (52.63%)
Satış işlemleri:
18 (47.37%)
Kâr faktörü:
0.76
Beklenen getiri:
-4.54 USD
Ortalama kâr:
29.91 USD
Ortalama zarar:
-35.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-527.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-527.42 USD (11)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
648.84 USD
Maksimum:
648.84 USD (252.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|5
|#UK100
|3
|#USSPX500
|3
|#US2000
|2
|#USNDAQ100
|2
|#AUS200
|2
|AEP.N
|2
|#ChinaA50
|2
|#Spain35
|2
|FLEX.O
|2
|NVAX.O
|2
|EURCAD
|1
|#HongKong50
|1
|PLATINUM
|1
|ABCL.O
|1
|SILVER
|1
|GOLDgr
|1
|DUK.N
|1
|ARGX.O
|1
|GBPJPY
|1
|DYN.O
|1
|GILD.O
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|-301
|#UK100
|-68
|#USSPX500
|-33
|#US2000
|-7
|#USNDAQ100
|24
|#AUS200
|2
|AEP.N
|-4
|#ChinaA50
|0
|#Spain35
|-27
|FLEX.O
|4
|NVAX.O
|1
|EURCAD
|-107
|#HongKong50
|2
|PLATINUM
|-128
|ABCL.O
|27
|SILVER
|214
|GOLDgr
|2
|DUK.N
|45
|ARGX.O
|71
|GBPJPY
|-1
|DYN.O
|43
|GILD.O
|70
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|-717
|#UK100
|847
|#USSPX500
|-1.2K
|#US2000
|-285
|#USNDAQ100
|-2.9K
|#AUS200
|2K
|AEP.N
|-95
|#ChinaA50
|-4.7K
|#Spain35
|-8.5K
|FLEX.O
|23
|NVAX.O
|1
|EURCAD
|-139
|#HongKong50
|4.9K
|PLATINUM
|-13K
|ABCL.O
|137
|SILVER
|2.1K
|GOLDgr
|486
|DUK.N
|229
|ARGX.O
|3.8K
|GBPJPY
|-207
|DYN.O
|215
|GILD.O
|356
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +214.13 USD
En kötü işlem: -155 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +363.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -527.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5 Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
