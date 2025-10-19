SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Livermor
Vladislav Kolesov

Livermor

Vladislav Kolesov
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
0%
FxPro-MT5 Live02
1:50
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
18 (47.36%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (52.63%)
En iyi işlem:
214.13 USD
En kötü işlem:
-154.50 USD
Brüt kâr:
538.42 USD (20 703 pips)
Brüt zarar:
-711.10 USD (37 101 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (363.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
363.90 USD (8)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.27
Alış işlemleri:
20 (52.63%)
Satış işlemleri:
18 (47.37%)
Kâr faktörü:
0.76
Beklenen getiri:
-4.54 USD
Ortalama kâr:
29.91 USD
Ortalama zarar:
-35.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-527.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-527.42 USD (11)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
648.84 USD
Maksimum:
648.84 USD (252.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 5
#UK100 3
#USSPX500 3
#US2000 2
#USNDAQ100 2
#AUS200 2
AEP.N 2
#ChinaA50 2
#Spain35 2
FLEX.O 2
NVAX.O 2
EURCAD 1
#HongKong50 1
PLATINUM 1
ABCL.O 1
SILVER 1
GOLDgr 1
DUK.N 1
ARGX.O 1
GBPJPY 1
DYN.O 1
GILD.O 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD -301
#UK100 -68
#USSPX500 -33
#US2000 -7
#USNDAQ100 24
#AUS200 2
AEP.N -4
#ChinaA50 0
#Spain35 -27
FLEX.O 4
NVAX.O 1
EURCAD -107
#HongKong50 2
PLATINUM -128
ABCL.O 27
SILVER 214
GOLDgr 2
DUK.N 45
ARGX.O 71
GBPJPY -1
DYN.O 43
GILD.O 70
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD -717
#UK100 847
#USSPX500 -1.2K
#US2000 -285
#USNDAQ100 -2.9K
#AUS200 2K
AEP.N -95
#ChinaA50 -4.7K
#Spain35 -8.5K
FLEX.O 23
NVAX.O 1
EURCAD -139
#HongKong50 4.9K
PLATINUM -13K
ABCL.O 137
SILVER 2.1K
GOLDgr 486
DUK.N 229
ARGX.O 3.8K
GBPJPY -207
DYN.O 215
GILD.O 356
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +214.13 USD
En kötü işlem: -155 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +363.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -527.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro-MT5 Live02" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.19 15:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol