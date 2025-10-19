- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
108
Kârla kapanan işlemler:
81 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (25.00%)
En iyi işlem:
659.30 USD
En kötü işlem:
-259.05 USD
Brüt kâr:
3 575.80 USD (38 919 pips)
Brüt zarar:
-1 885.79 USD (35 494 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (301.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
813.55 USD (2)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
108
Ort. tutma süresi:
38 dakika
Düzelme faktörü:
3.09
Alış işlemleri:
69 (63.89%)
Satış işlemleri:
39 (36.11%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
15.65 USD
Ortalama kâr:
44.15 USD
Ortalama zarar:
-69.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-546.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-546.07 USD (5)
Aylık büyüme:
16.90%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
311.27 USD
Maksimum:
546.07 USD (5.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|108
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +659.30 USD
En kötü işlem: -259 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +301.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -546.07 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 13
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
MonetaMarkets-Live 6
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
TitanFX-02
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 3
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 4
|
TitanFX-05
|0.00 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 4
|
TPGlobal-Live
|0.00 × 10
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 8
|
Exness-Real7
|0.00 × 2
İnceleme yok