SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Smart Machine EA low
Riyan Hidayat

Smart Machine EA low

Riyan Hidayat
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
108
Kârla kapanan işlemler:
81 (75.00%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (25.00%)
En iyi işlem:
659.30 USD
En kötü işlem:
-259.05 USD
Brüt kâr:
3 575.80 USD (38 919 pips)
Brüt zarar:
-1 885.79 USD (35 494 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (301.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
813.55 USD (2)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
108
Ort. tutma süresi:
38 dakika
Düzelme faktörü:
3.09
Alış işlemleri:
69 (63.89%)
Satış işlemleri:
39 (36.11%)
Kâr faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
15.65 USD
Ortalama kâr:
44.15 USD
Ortalama zarar:
-69.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-546.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-546.07 USD (5)
Aylık büyüme:
16.90%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
311.27 USD
Maksimum:
546.07 USD (5.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 108
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.7K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 3.4K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +659.30 USD
En kötü işlem: -259 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +301.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -546.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 13
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live 6
0.00 × 1
OctaFX-Real6
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 4
TitanFX-02
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 3
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 4
TitanFX-05
0.00 × 8
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 4
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 4
TPGlobal-Live
0.00 × 10
Axi-US02-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live3
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 2
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 8
Exness-Real7
0.00 × 2
115 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.19 14:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.19 14:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol