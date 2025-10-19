SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Price Action System Trading
Gen Jie Li

Price Action System Trading

Gen Jie Li
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 110%
Exness-MT5Real5
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
68
Kârla kapanan işlemler:
53 (77.94%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (22.06%)
En iyi işlem:
75.50 USD
En kötü işlem:
-90.98 USD
Brüt kâr:
761.80 USD (154 987 pips)
Brüt zarar:
-328.19 USD (132 188 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (114.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
154.28 USD (3)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
3.27
Alış işlemleri:
42 (61.76%)
Satış işlemleri:
26 (38.24%)
Kâr faktörü:
2.32
Beklenen getiri:
6.38 USD
Ortalama kâr:
14.37 USD
Ortalama zarar:
-21.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-132.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-132.77 USD (4)
Aylık büyüme:
109.60%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.21 USD
Maksimum:
132.77 USD (15.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.97% (132.77 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 36
ETHUSDm 17
BTCUSDm 8
JP225m 7
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 204
ETHUSDm 227
BTCUSDm -82
JP225m 84
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 47K
ETHUSDm 13K
BTCUSDm -40K
JP225m 2.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +75.50 USD
En kötü işlem: -91 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +114.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -132.77 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Price Action-Based Systematic Trading with Stability and Low Drawdown.
İnceleme yok
2025.10.19 13:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.19 13:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.19 12:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
