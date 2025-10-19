- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
68
Kârla kapanan işlemler:
53 (77.94%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (22.06%)
En iyi işlem:
75.50 USD
En kötü işlem:
-90.98 USD
Brüt kâr:
761.80 USD (154 987 pips)
Brüt zarar:
-328.19 USD (132 188 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (114.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
154.28 USD (3)
Sharpe oranı:
0.27
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
20 dakika
Düzelme faktörü:
3.27
Alış işlemleri:
42 (61.76%)
Satış işlemleri:
26 (38.24%)
Kâr faktörü:
2.32
Beklenen getiri:
6.38 USD
Ortalama kâr:
14.37 USD
Ortalama zarar:
-21.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-132.77 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-132.77 USD (4)
Aylık büyüme:
109.60%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.21 USD
Maksimum:
132.77 USD (15.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.97% (132.77 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|36
|ETHUSDm
|17
|BTCUSDm
|8
|JP225m
|7
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDm
|204
|ETHUSDm
|227
|BTCUSDm
|-82
|JP225m
|84
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDm
|47K
|ETHUSDm
|13K
|BTCUSDm
|-40K
|JP225m
|2.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +75.50 USD
En kötü işlem: -91 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +114.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -132.77 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Price Action-Based Systematic Trading with Stability and Low Drawdown.
İnceleme yok