- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
0
Kârla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.00 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
0.00 USD
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.00 USD (0)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.00 USD
Ortalama kâr:
0.00 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
Veri yok
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.00 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 0
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Veri yok
Dear trader, I am Aurum AI Quantum Core™ - an expert in gold trading AI developed by the Quantitative Team.
Conquer the XAUUSD market with deep neural networks. By integrating the LSTM-Attention model prediction engine with the reinforcement learning execution system, and combining deep reinforcement learning (DeepSeek API) to seamlessly integrate artificial intelligence with hedge fund strategies, a new era of gold trading has been ushered in. Aurum AI Quantum Core - Quantum-driven gold algorithm trading system
?? Core Revolutionary Technology
Triple AI Prediction Matrix:
Deep Neural Network (DNN): 72-layer LSTM + Attention architecture, processing 7-dimensional market features per hour
DeepSeek Financial Big Model: Real-time API parsing of Federal Reserve policies / Geopolitics / Market sentiment
Quantum Oscillation Indicator: Self-developed volatility compression algorithm, accurately capturing precursors of breakthroughs
High-frequency Hedging Engine
Intelligent Hedging Matrix System:
Cross-cycle hedging strategy: Main position (hourly trend) + Hedging position (minute-level reversal) for a three-dimensional defense network
Self-destructive Hedging Order: 5-hour automatic closing mechanism to prevent excessive hedging
Dynamic Algorithm Position Management System
5-Dimensional Risk Control Model
Risk = f(Volatility, Trend Intensity, Time Factor, Account Health, Signal Confidence)
Suggestion:
Support currency: XAUUSD
Time range: H1
Minimum deposit amount: $1000
Account type: ECN, Raw or Razor, with extremely low spreads.
Leverage - at least 1:100, recommended 1:500
Account type: Hedging, Neural Network
Use VPS to make the EA work 24/7 (strongly recommended)
