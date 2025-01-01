SinyallerBölümler
404

Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı

İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:

NoPain MT5
Büyüme
1 575%
Aboneler
68
Haftalar
207
İşlemler
5483
Kazanç
63%
Kâr faktörü
1.67
Maks. düşüş
21%
Daily Gold Sniper
Büyüme
375%
Aboneler
10
Haftalar
38
İşlemler
126
Kazanç
95%
Kâr faktörü
1.73
Maks. düşüş
34%
Gold Reaper New V2 2
Büyüme
112%
Aboneler
15
Haftalar
50
İşlemler
502
Kazanç
71%
Kâr faktörü
2.15
Maks. düşüş
17%
USDJPY Stability Pro Growth
Büyüme
126%
Aboneler
16
Haftalar
52
İşlemler
175
Kazanç
84%
Kâr faktörü
1.36
Maks. düşüş
22%
Deux ex machina
Büyüme
5 072%
Aboneler
3
Haftalar
232
İşlemler
1407
Kazanç
74%
Kâr faktörü
1.85
Maks. düşüş
26%
TTM Stable Run 655
Büyüme
5 874%
Aboneler
11
Haftalar
226
İşlemler
14427
Kazanç
71%
Kâr faktörü
1.59
Maks. düşüş
54%
Reo
Büyüme
333%
Aboneler
38
Haftalar
60
İşlemler
468
Kazanç
86%
Kâr faktörü
1.78
Maks. düşüş
39%
JS SmartGrid Signal MG01
Büyüme
1 718%
Aboneler
147
Haftalar
88
İşlemler
1300
Kazanç
80%
Kâr faktörü
3.31
Maks. düşüş
32%
OnlyUJ
Büyüme
244%
Aboneler
8
Haftalar
66
İşlemler
404
Kazanç
48%
Kâr faktörü
1.43
Maks. düşüş
17%
MagicGW audcad L
Büyüme
1 390%
Aboneler
79
Haftalar
44
İşlemler
1491
Kazanç
79%
Kâr faktörü
6.30
Maks. düşüş
28%

