Ne yazık ki, sinyal veri tabanımızda bulunamadı
İstediğiniz sinyal büyük olasılıkla silinmiştir. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.Yeni bir sinyal seç
Diğer MetaTrader 5 sinyallerine göz atabilirsiniz:
- Büyüme
- 1 575%
- Aboneler
- 68
- Haftalar
- 207
- İşlemler
- 5483
- Kazanç
- 63%
- Kâr faktörü
- 1.67
- Maks. düşüş
- 21%
- Büyüme
- 375%
- Aboneler
- 10
- Haftalar
- 38
- İşlemler
- 126
- Kazanç
- 95%
- Kâr faktörü
- 1.73
- Maks. düşüş
- 34%
- Büyüme
- 112%
- Aboneler
- 15
- Haftalar
- 50
- İşlemler
- 502
- Kazanç
- 71%
- Kâr faktörü
- 2.15
- Maks. düşüş
- 17%
- Büyüme
- 126%
- Aboneler
- 16
- Haftalar
- 52
- İşlemler
- 175
- Kazanç
- 84%
- Kâr faktörü
- 1.36
- Maks. düşüş
- 22%
- Büyüme
- 5 072%
- Aboneler
- 3
- Haftalar
- 232
- İşlemler
- 1407
- Kazanç
- 74%
- Kâr faktörü
- 1.85
- Maks. düşüş
- 26%
- Büyüme
- 5 874%
- Aboneler
- 11
- Haftalar
- 226
- İşlemler
- 14427
- Kazanç
- 71%
- Kâr faktörü
- 1.59
- Maks. düşüş
- 54%
- Büyüme
- 333%
- Aboneler
- 38
- Haftalar
- 60
- İşlemler
- 468
- Kazanç
- 86%
- Kâr faktörü
- 1.78
- Maks. düşüş
- 39%
- Büyüme
- 1 718%
- Aboneler
- 147
- Haftalar
- 88
- İşlemler
- 1300
- Kazanç
- 80%
- Kâr faktörü
- 3.31
- Maks. düşüş
- 32%
- Büyüme
- 244%
- Aboneler
- 8
- Haftalar
- 66
- İşlemler
- 404
- Kazanç
- 48%
- Kâr faktörü
- 1.43
- Maks. düşüş
- 17%
- Büyüme
- 1 390%
- Aboneler
- 79
- Haftalar
- 44
- İşlemler
- 1491
- Kazanç
- 79%
- Kâr faktörü
- 6.30
- Maks. düşüş
- 28%
Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.