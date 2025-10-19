- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
89
Kârla kapanan işlemler:
34 (38.20%)
Zararla kapanan işlemler:
55 (61.80%)
En iyi işlem:
21.88 USD
En kötü işlem:
-29.60 USD
Brüt kâr:
289.85 USD (26 903 pips)
Brüt zarar:
-526.29 USD (51 664 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (41.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
56.45 USD (4)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
136 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.73
Alış işlemleri:
57 (64.04%)
Satış işlemleri:
32 (35.96%)
Kâr faktörü:
0.55
Beklenen getiri:
-2.66 USD
Ortalama kâr:
8.53 USD
Ortalama zarar:
-9.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-120.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-140.63 USD (10)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
236.44 USD
Maksimum:
325.06 USD (172.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|52
|AUDUSD_MRG
|14
|GBPUSD_MRG
|8
|EURUSD_MRG
|7
|USDCAD_MRG
|4
|NZDJPY_MRG
|2
|USDJPY_MRG
|1
|AUDJPY_MRG
|1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD_MRG
|-117
|AUDUSD_MRG
|-81
|GBPUSD_MRG
|7
|EURUSD_MRG
|1
|USDCAD_MRG
|-27
|NZDJPY_MRG
|-17
|USDJPY_MRG
|7
|AUDJPY_MRG
|-8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD_MRG
|-12K
|AUDUSD_MRG
|-7.3K
|GBPUSD_MRG
|840
|EURUSD_MRG
|-1.3K
|USDCAD_MRG
|-2.3K
|NZDJPY_MRG
|-2.5K
|USDJPY_MRG
|1K
|AUDJPY_MRG
|-1.1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +21.88 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +41.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -120.93 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
