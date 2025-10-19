SinyallerBölümler
Didik Hermantoro

SCALPING SNR

Didik Hermantoro
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
89
Kârla kapanan işlemler:
34 (38.20%)
Zararla kapanan işlemler:
55 (61.80%)
En iyi işlem:
21.88 USD
En kötü işlem:
-29.60 USD
Brüt kâr:
289.85 USD (26 903 pips)
Brüt zarar:
-526.29 USD (51 664 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (41.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
56.45 USD (4)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
136 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.73
Alış işlemleri:
57 (64.04%)
Satış işlemleri:
32 (35.96%)
Kâr faktörü:
0.55
Beklenen getiri:
-2.66 USD
Ortalama kâr:
8.53 USD
Ortalama zarar:
-9.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-120.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-140.63 USD (10)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
236.44 USD
Maksimum:
325.06 USD (172.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_MRG 52
AUDUSD_MRG 14
GBPUSD_MRG 8
EURUSD_MRG 7
USDCAD_MRG 4
NZDJPY_MRG 2
USDJPY_MRG 1
AUDJPY_MRG 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_MRG -117
AUDUSD_MRG -81
GBPUSD_MRG 7
EURUSD_MRG 1
USDCAD_MRG -27
NZDJPY_MRG -17
USDJPY_MRG 7
AUDJPY_MRG -8
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_MRG -12K
AUDUSD_MRG -7.3K
GBPUSD_MRG 840
EURUSD_MRG -1.3K
USDCAD_MRG -2.3K
NZDJPY_MRG -2.5K
USDJPY_MRG 1K
AUDJPY_MRG -1.1K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.88 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +41.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -120.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.10.19 07:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 136 days
