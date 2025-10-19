SinyallerBölümler
Sadarman Jaya Harefa

Avram

Sadarman Jaya Harefa
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-Real 42
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
15 (78.94%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (21.05%)
En iyi işlem:
29.44 USD
En kötü işlem:
-13.52 USD
Brüt kâr:
91.35 USD (11 385 pips)
Brüt zarar:
-24.40 USD (3 859 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (49.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
49.26 USD (7)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
57 dakika
Düzelme faktörü:
2.94
Alış işlemleri:
14 (73.68%)
Satış işlemleri:
5 (26.32%)
Kâr faktörü:
3.74
Beklenen getiri:
3.52 USD
Ortalama kâr:
6.09 USD
Ortalama zarar:
-6.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-9.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.52 USD (1)
Aylık büyüme:
159.25%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
22.81 USD (24.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDm# 15
EURJPYm# 1
GBPJPYm# 1
EURUSDm# 1
USDJPYm# 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDm# 68
EURJPYm# 1
GBPJPYm# 2
EURUSDm# -4
USDJPYm# 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDm# 7.5K
EURJPYm# 114
GBPJPYm# 162
EURUSDm# -214
USDJPYm# 6
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +29.44 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +49.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 42" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.10.19 06:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.19 06:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
