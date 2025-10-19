- Büyüme
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
15 (78.94%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (21.05%)
En iyi işlem:
29.44 USD
En kötü işlem:
-13.52 USD
Brüt kâr:
91.35 USD (11 385 pips)
Brüt zarar:
-24.40 USD (3 859 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (49.26 USD)
Maksimum ardışık kâr:
49.26 USD (7)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
57 dakika
Düzelme faktörü:
2.94
Alış işlemleri:
14 (73.68%)
Satış işlemleri:
5 (26.32%)
Kâr faktörü:
3.74
Beklenen getiri:
3.52 USD
Ortalama kâr:
6.09 USD
Ortalama zarar:
-6.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-9.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.52 USD (1)
Aylık büyüme:
159.25%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
22.81 USD (24.98%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|15
|EURJPYm#
|1
|GBPJPYm#
|1
|EURUSDm#
|1
|USDJPYm#
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLDm#
|68
|EURJPYm#
|1
|GBPJPYm#
|2
|EURUSDm#
|-4
|USDJPYm#
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLDm#
|7.5K
|EURJPYm#
|114
|GBPJPYm#
|162
|EURUSDm#
|-214
|USDJPYm#
|6
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +29.44 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +49.26 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.56 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 42" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
