- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
218
Kârla kapanan işlemler:
152 (69.72%)
Zararla kapanan işlemler:
66 (30.28%)
En iyi işlem:
1 412.60 USD
En kötü işlem:
-2 001.50 USD
Brüt kâr:
20 015.66 USD (1 020 635 pips)
Brüt zarar:
-13 243.25 USD (338 663 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (3 268.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 771.34 USD (5)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.97
Alış işlemleri:
144 (66.06%)
Satış işlemleri:
74 (33.94%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
31.07 USD
Ortalama kâr:
131.68 USD
Ortalama zarar:
-200.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 359.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 550.50 USD (2)
Aylık büyüme:
3.89%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.47 USD
Maksimum:
3 446.19 USD (3.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|203
|BTCUSD
|13
|ETHUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|6.3K
|BTCUSD
|494
|ETHUSD
|1
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|29K
|BTCUSD
|643K
|ETHUSD
|10K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 412.60 USD
En kötü işlem: -2 002 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +3 268.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 359.30 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FivePercentOnline-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok