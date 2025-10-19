SinyallerBölümler
Pham Mai Quoc Nhan

The5ers

Pham Mai Quoc Nhan
0 inceleme
10 hafta
0 / 0 USD
0%
FivePercentOnline-Real
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
218
Kârla kapanan işlemler:
152 (69.72%)
Zararla kapanan işlemler:
66 (30.28%)
En iyi işlem:
1 412.60 USD
En kötü işlem:
-2 001.50 USD
Brüt kâr:
20 015.66 USD (1 020 635 pips)
Brüt zarar:
-13 243.25 USD (338 663 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (3 268.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 771.34 USD (5)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.97
Alış işlemleri:
144 (66.06%)
Satış işlemleri:
74 (33.94%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
31.07 USD
Ortalama kâr:
131.68 USD
Ortalama zarar:
-200.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 359.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 550.50 USD (2)
Aylık büyüme:
3.89%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35.47 USD
Maksimum:
3 446.19 USD (3.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 203
BTCUSD 13
ETHUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 6.3K
BTCUSD 494
ETHUSD 1
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 29K
BTCUSD 643K
ETHUSD 10K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 412.60 USD
En kötü işlem: -2 002 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +3 268.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 359.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FivePercentOnline-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-4
10.00 × 1
İnceleme yok
