- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
100
Kârla kapanan işlemler:
46 (46.00%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (54.00%)
En iyi işlem:
750 992.17 IDR
En kötü işlem:
-298 073.26 IDR
Brüt kâr:
5 186 425.62 IDR (2 677 348 pips)
Brüt zarar:
-5 800 035.89 IDR (1 517 610 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (373 271.52 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
841 812.48 IDR (4)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.40
Alış işlemleri:
98 (98.00%)
Satış işlemleri:
2 (2.00%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-6 136.10 IDR
Ortalama kâr:
112 748.38 IDR
Ortalama zarar:
-107 408.07 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-836 639.85 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 021 916.96 IDR (5)
Aylık büyüme:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
613 610.27 IDR
Maksimum:
1 523 032.67 IDR (137.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 IDR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDb
|85
|#BTCUSDr
|8
|GBPJPYb
|2
|USDJPYb
|2
|CHFJPYb
|2
|CADJPYb
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDb
|-47
|#BTCUSDr
|16
|GBPJPYb
|-11
|USDJPYb
|-5
|CHFJPYb
|-11
|CADJPYb
|-4
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDb
|-2K
|#BTCUSDr
|1.2M
|GBPJPYb
|-969
|USDJPYb
|-402
|CHFJPYb
|-1K
|CADJPYb
|-390
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +750 992.17 IDR
En kötü işlem: -298 073 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +373 271.52 IDR
Maksimum ardışık zarar: -836 639.85 IDR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok