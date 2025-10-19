SinyallerBölümler
Didik Hermantoro
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
HFMarketsGlobal-Live1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
100
Kârla kapanan işlemler:
46 (46.00%)
Zararla kapanan işlemler:
54 (54.00%)
En iyi işlem:
750 992.17 IDR
En kötü işlem:
-298 073.26 IDR
Brüt kâr:
5 186 425.62 IDR (2 677 348 pips)
Brüt zarar:
-5 800 035.89 IDR (1 517 610 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (373 271.52 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
841 812.48 IDR (4)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
-0.40
Alış işlemleri:
98 (98.00%)
Satış işlemleri:
2 (2.00%)
Kâr faktörü:
0.89
Beklenen getiri:
-6 136.10 IDR
Ortalama kâr:
112 748.38 IDR
Ortalama zarar:
-107 408.07 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-836 639.85 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 021 916.96 IDR (5)
Aylık büyüme:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
613 610.27 IDR
Maksimum:
1 523 032.67 IDR (137.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 IDR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDb 85
#BTCUSDr 8
GBPJPYb 2
USDJPYb 2
CHFJPYb 2
CADJPYb 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDb -47
#BTCUSDr 16
GBPJPYb -11
USDJPYb -5
CHFJPYb -11
CADJPYb -4
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDb -2K
#BTCUSDr 1.2M
GBPJPYb -969
USDJPYb -402
CHFJPYb -1K
CADJPYb -390
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +750 992.17 IDR
En kötü işlem: -298 073 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +373 271.52 IDR
Maksimum ardışık zarar: -836 639.85 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

2025.10.19 14:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.10.19 06:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
