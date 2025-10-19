SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Broken Heart
Achmad David Fadli Rosyidin

Broken Heart

Achmad David Fadli Rosyidin
0 inceleme
114 hafta
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
137
Kârla kapanan işlemler:
67 (48.90%)
Zararla kapanan işlemler:
70 (51.09%)
En iyi işlem:
561.89 USD
En kötü işlem:
-269.00 USD
Brüt kâr:
4 219.81 USD (188 459 pips)
Brüt zarar:
-2 888.12 USD (202 752 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (22.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
945.64 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.43%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.24
Alış işlemleri:
72 (52.55%)
Satış işlemleri:
65 (47.45%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
9.72 USD
Ortalama kâr:
62.98 USD
Ortalama zarar:
-41.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-525.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-525.38 USD (9)
Aylık büyüme:
-100.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
507.20 USD
Maksimum:
594.66 USD (284.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_MRG 71
NQ100.R 25
USDJPY_MRG 7
EURJPY_MRG 7
AUDUSD_MRG 5
CADJPY_MRG 4
CHFJPY_MRG 4
GBPUSD_MRG 4
GBPJPY_MRG 4
NZDUSD_MRG 3
NZDJPY_MRG 2
USDCAD_MRG 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_MRG 1.6K
NQ100.R -413
USDJPY_MRG 90
EURJPY_MRG 25
AUDUSD_MRG 1
CADJPY_MRG 4
CHFJPY_MRG -49
GBPUSD_MRG 38
GBPJPY_MRG 64
NZDUSD_MRG 28
NZDJPY_MRG -21
USDCAD_MRG -15
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_MRG 39K
NQ100.R -57K
USDJPY_MRG 3K
EURJPY_MRG 756
AUDUSD_MRG 124
CADJPY_MRG -657
CHFJPY_MRG -1.5K
GBPUSD_MRG 2K
GBPJPY_MRG 920
NZDUSD_MRG 723
NZDJPY_MRG -495
USDCAD_MRG -285
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +561.89 USD
En kötü işlem: -269 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +22.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -525.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.10.19 03:39
Trading operations on the account were performed for only 56 days. This comprises 7.06% of days out of the 793 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 03:39
80% of trades performed within 32 days. This comprises 4.04% of days out of the 793 days of the signal's entire lifetime.
