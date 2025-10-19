- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
137
Kârla kapanan işlemler:
67 (48.90%)
Zararla kapanan işlemler:
70 (51.09%)
En iyi işlem:
561.89 USD
En kötü işlem:
-269.00 USD
Brüt kâr:
4 219.81 USD (188 459 pips)
Brüt zarar:
-2 888.12 USD (202 752 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (22.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
945.64 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.43%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.24
Alış işlemleri:
72 (52.55%)
Satış işlemleri:
65 (47.45%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
9.72 USD
Ortalama kâr:
62.98 USD
Ortalama zarar:
-41.26 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-525.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-525.38 USD (9)
Aylık büyüme:
-100.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
507.20 USD
Maksimum:
594.66 USD (284.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|71
|NQ100.R
|25
|USDJPY_MRG
|7
|EURJPY_MRG
|7
|AUDUSD_MRG
|5
|CADJPY_MRG
|4
|CHFJPY_MRG
|4
|GBPUSD_MRG
|4
|GBPJPY_MRG
|4
|NZDUSD_MRG
|3
|NZDJPY_MRG
|2
|USDCAD_MRG
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD_MRG
|1.6K
|NQ100.R
|-413
|USDJPY_MRG
|90
|EURJPY_MRG
|25
|AUDUSD_MRG
|1
|CADJPY_MRG
|4
|CHFJPY_MRG
|-49
|GBPUSD_MRG
|38
|GBPJPY_MRG
|64
|NZDUSD_MRG
|28
|NZDJPY_MRG
|-21
|USDCAD_MRG
|-15
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD_MRG
|39K
|NQ100.R
|-57K
|USDJPY_MRG
|3K
|EURJPY_MRG
|756
|AUDUSD_MRG
|124
|CADJPY_MRG
|-657
|CHFJPY_MRG
|-1.5K
|GBPUSD_MRG
|2K
|GBPJPY_MRG
|920
|NZDUSD_MRG
|723
|NZDJPY_MRG
|-495
|USDCAD_MRG
|-285
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +561.89 USD
En kötü işlem: -269 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +22.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -525.38 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
