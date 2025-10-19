SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / DIKATRADE
Andhika Rifki Darmawan

DIKATRADE

Andhika Rifki Darmawan
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
8 (27.58%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (72.41%)
En iyi işlem:
24.09 USD
En kötü işlem:
-12.23 USD
Brüt kâr:
54.80 USD (2 755 pips)
Brüt zarar:
-123.55 USD (4 402 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (4.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.09 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.30
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.71
Alış işlemleri:
15 (51.72%)
Satış işlemleri:
14 (48.28%)
Kâr faktörü:
0.44
Beklenen getiri:
-2.37 USD
Ortalama kâr:
6.85 USD
Ortalama zarar:
-5.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-28.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38.53 USD (5)
Aylık büyüme:
-5.05%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
72.63 USD
Maksimum:
96.72 USD (29.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 9
AUDUSD 8
CHFJPY 4
USDJPY 3
XAUUSD 2
GBPJPY 2
GBPUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD -25
AUDUSD -34
CHFJPY -6
USDJPY -12
XAUUSD 12
GBPJPY -7
GBPUSD 4
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -1K
AUDUSD -295
CHFJPY 426
USDJPY -245
XAUUSD -400
GBPJPY -517
GBPUSD 405
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.09 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +4.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PreciseFX-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
305 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.19 03:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
