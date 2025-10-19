- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
8 (27.58%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (72.41%)
En iyi işlem:
24.09 USD
En kötü işlem:
-12.23 USD
Brüt kâr:
54.80 USD (2 755 pips)
Brüt zarar:
-123.55 USD (4 402 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (4.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.09 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.30
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.71
Alış işlemleri:
15 (51.72%)
Satış işlemleri:
14 (48.28%)
Kâr faktörü:
0.44
Beklenen getiri:
-2.37 USD
Ortalama kâr:
6.85 USD
Ortalama zarar:
-5.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-28.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38.53 USD (5)
Aylık büyüme:
-5.05%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
72.63 USD
Maksimum:
96.72 USD (29.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|9
|AUDUSD
|8
|CHFJPY
|4
|USDJPY
|3
|XAUUSD
|2
|GBPJPY
|2
|GBPUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|-25
|AUDUSD
|-34
|CHFJPY
|-6
|USDJPY
|-12
|XAUUSD
|12
|GBPJPY
|-7
|GBPUSD
|4
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-1K
|AUDUSD
|-295
|CHFJPY
|426
|USDJPY
|-245
|XAUUSD
|-400
|GBPJPY
|-517
|GBPUSD
|405
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +24.09 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +4.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
