SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ConkTrader 03 MT5
Rahmatullah Akbar Putra

ConkTrader 03 MT5

Rahmatullah Akbar Putra
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
0%
MagnetBerjangka-REAL
1:400
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
129
Kârla kapanan işlemler:
128 (99.22%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (0.78%)
En iyi işlem:
137.60 USD
En kötü işlem:
-30.20 USD
Brüt kâr:
3 052.90 USD (25 756 pips)
Brüt zarar:
-810.20 USD (150 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
74 (1 088.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 964.20 USD (54)
Sharpe oranı:
1.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
44.68
Alış işlemleri:
109 (84.50%)
Satış işlemleri:
20 (15.50%)
Kâr faktörü:
3.77
Beklenen getiri:
17.39 USD
Ortalama kâr:
23.85 USD
Ortalama zarar:
-810.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-30.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.20 USD (1)
Aylık büyüme:
43.95%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.00 USD
Maksimum:
50.20 USD (0.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.MBE 129
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.MBE 2.2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.MBE 26K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +137.60 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 54
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 088.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MagnetBerjangka-REAL" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol