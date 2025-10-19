- Büyüme
İşlemler:
129
Kârla kapanan işlemler:
128 (99.22%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (0.78%)
En iyi işlem:
137.60 USD
En kötü işlem:
-30.20 USD
Brüt kâr:
3 052.90 USD (25 756 pips)
Brüt zarar:
-810.20 USD (150 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
74 (1 088.70 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 964.20 USD (54)
Sharpe oranı:
1.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
44.68
Alış işlemleri:
109 (84.50%)
Satış işlemleri:
20 (15.50%)
Kâr faktörü:
3.77
Beklenen getiri:
17.39 USD
Ortalama kâr:
23.85 USD
Ortalama zarar:
-810.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-30.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.20 USD (1)
Aylık büyüme:
43.95%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.00 USD
Maksimum:
50.20 USD (0.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.MBE
|129
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.MBE
|2.2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.MBE
|26K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +137.60 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 54
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 088.70 USD
Maksimum ardışık zarar: -30.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MagnetBerjangka-REAL" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
