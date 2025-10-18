- Büyüme
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
4 (44.44%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (55.56%)
En iyi işlem:
25.52 USD
En kötü işlem:
-5.36 USD
Brüt kâr:
50.83 USD (37 888 pips)
Brüt zarar:
-24.09 USD (18 709 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (48.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48.73 USD (3)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
66.00%
Maks. mevduat yükü:
8.59%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
2.15
Alış işlemleri:
3 (33.33%)
Satış işlemleri:
6 (66.67%)
Kâr faktörü:
2.11
Beklenen getiri:
2.97 USD
Ortalama kâr:
12.71 USD
Ortalama zarar:
-4.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-9.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.56 USD (2)
Aylık büyüme:
4.33%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.56 USD
Maksimum:
12.43 USD (1.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.89% (12.43 USD)
Varlığa göre:
1.36% (8.94 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USTEC
|4
|DE40
|2
|US500
|2
|US30
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USTEC
|-2
|DE40
|-10
|US500
|13
|US30
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USTEC
|-1.6K
|DE40
|-8.2K
|US500
|2.3K
|US30
|27K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
En iyi işlem: +25.52 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +48.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.56 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real
|0.00 × 28
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 9
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|4.52 × 115
|
ICMarketsSC-MT5
|13.34 × 7512
|
ICMarketsSC-MT5-2
|14.52 × 45732
|
ICMarketsEU-MT5-2
|16.25 × 24
İnceleme yok
