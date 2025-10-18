SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Alpha Wave Robo MT5 118
Aleksandr Valutsa

Alpha Wave Robo MT5 118

Aleksandr Valutsa
0 inceleme
Güvenilirlik
6 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
RoboForex-ECN
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
21 (87.50%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (12.50%)
En iyi işlem:
8.00 USD
En kötü işlem:
-7.83 USD
Brüt kâr:
33.05 USD (3 316 pips)
Brüt zarar:
-13.32 USD (707 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (13.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.82 USD (9)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
1.20%
Maks. mevduat yükü:
5.60%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
1.56
Alış işlemleri:
16 (66.67%)
Satış işlemleri:
8 (33.33%)
Kâr faktörü:
2.48
Beklenen getiri:
0.82 USD
Ortalama kâr:
1.57 USD
Ortalama zarar:
-4.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-12.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.63 USD (2)
Aylık büyüme:
18.83%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.01 USD
Maksimum:
12.66 USD (11.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
1.89% (2.26 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 10
AUDJPY 4
GBPAUD 3
AUDCHF 2
NZDCHF 2
AUDUSD 1
AUDCAD 1
NZDJPY 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 11
AUDJPY 5
GBPAUD 12
AUDCHF -13
NZDCHF 2
AUDUSD 2
AUDCAD 1
NZDJPY 0
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 1.5K
AUDJPY 533
GBPAUD 736
AUDCHF -706
NZDCHF 107
AUDUSD 251
AUDCAD 140
NZDJPY 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.00 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +13.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TitanFX-MT5-01
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 2
FPMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 6
ICMarkets-MT5
0.14 × 7
RoboMarketsDE-ECN
0.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
0.29 × 14
RoboForex-ECN
0.88 × 482
STARTRADERFinancial-Live
1.00 × 2
Exness-MT5Real28
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-4
1.09 × 190
ICMarketsSC-MT5
1.41 × 307
Exness-MT5Real7
2.12 × 17
ICMarketsSC-MT5-2
2.14 × 322
ICTrading-MT5-4
2.57 × 51
Exness-MT5Real5
3.31 × 86
Alpari-MT5
3.50 × 2
Exness-MT5Real33
3.63 × 178
ForexClub-MT5 Real Server
3.89 × 123
Exness-MT5Real19
4.00 × 44
TradeMaxGlobal-Live
4.25 × 48
Pepperstone-MT5-Live01
4.62 × 13
FusionMarkets-Live
5.00 × 1
You can find a description of the signal on our website, in the signals section. The link to the website is in our profile.
İnceleme yok
2025.10.28 09:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.28 09:48
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.