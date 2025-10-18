- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
103
Kârla kapanan işlemler:
95 (92.23%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (7.77%)
En iyi işlem:
6.84 USD
En kötü işlem:
-7.50 USD
Brüt kâr:
50.80 USD (6 987 pips)
Brüt zarar:
-19.77 USD (2 480 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (27.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
27.38 USD (26)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
2.97
Alış işlemleri:
25 (24.27%)
Satış işlemleri:
78 (75.73%)
Kâr faktörü:
2.57
Beklenen getiri:
0.30 USD
Ortalama kâr:
0.53 USD
Ortalama zarar:
-2.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.50 USD (1)
Aylık büyüme:
62.06%
Algo alım-satım:
84%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.84 USD
Maksimum:
10.44 USD (17.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPNZD.ND
|7
|NZDCHF.ND
|7
|EURCAD.ND
|7
|GBPJPY.ND
|6
|EURUSD.ND
|5
|EURJPY.ND
|5
|EURAUD.ND
|5
|USDJPY.ND
|5
|GBPCAD.ND
|4
|NZDCAD.ND
|4
|CHFJPY.ND
|4
|EURCHF.ND
|4
|USDCHF.ND
|4
|CADJPY.ND
|4
|GBPCHF.ND
|4
|NZDJPY.ND
|3
|GBPAUD.ND
|3
|USDCAD.ND
|3
|AUDJPY.ND
|3
|EURNZD.ND
|3
|AUDUSD.ND
|3
|AUDNZD.ND
|3
|EURGBP.ND
|2
|AUDCAD.ND
|2
|CADCHF.ND
|1
|GBPUSD.ND
|1
|AUDCHF.ND
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPNZD.ND
|8
|NZDCHF.ND
|3
|EURCAD.ND
|1
|GBPJPY.ND
|2
|EURUSD.ND
|1
|EURJPY.ND
|-3
|EURAUD.ND
|2
|USDJPY.ND
|5
|GBPCAD.ND
|1
|NZDCAD.ND
|-5
|CHFJPY.ND
|1
|EURCHF.ND
|1
|USDCHF.ND
|1
|CADJPY.ND
|2
|GBPCHF.ND
|7
|NZDJPY.ND
|1
|GBPAUD.ND
|1
|USDCAD.ND
|1
|AUDJPY.ND
|8
|EURNZD.ND
|1
|AUDUSD.ND
|-7
|AUDNZD.ND
|-1
|EURGBP.ND
|0
|AUDCAD.ND
|0
|CADCHF.ND
|0
|GBPUSD.ND
|0
|AUDCHF.ND
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPNZD.ND
|1.4K
|NZDCHF.ND
|205
|EURCAD.ND
|117
|GBPJPY.ND
|392
|EURUSD.ND
|101
|EURJPY.ND
|-455
|EURAUD.ND
|300
|USDJPY.ND
|768
|GBPCAD.ND
|98
|NZDCAD.ND
|-664
|CHFJPY.ND
|162
|EURCHF.ND
|58
|USDCHF.ND
|58
|CADJPY.ND
|327
|GBPCHF.ND
|624
|NZDJPY.ND
|127
|GBPAUD.ND
|113
|USDCAD.ND
|81
|AUDJPY.ND
|1.2K
|EURNZD.ND
|178
|AUDUSD.ND
|-680
|AUDNZD.ND
|-98
|EURGBP.ND
|36
|AUDCAD.ND
|34
|CADCHF.ND
|2
|GBPUSD.ND
|13
|AUDCHF.ND
|68
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.84 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +27.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InternationalTrading-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok