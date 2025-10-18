SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Real rockfeller
Alexander Bykov

Real rockfeller

Alexander Bykov
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
InternationalTrading-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
103
Kârla kapanan işlemler:
95 (92.23%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (7.77%)
En iyi işlem:
6.84 USD
En kötü işlem:
-7.50 USD
Brüt kâr:
50.80 USD (6 987 pips)
Brüt zarar:
-19.77 USD (2 480 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (27.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
27.38 USD (26)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
2.97
Alış işlemleri:
25 (24.27%)
Satış işlemleri:
78 (75.73%)
Kâr faktörü:
2.57
Beklenen getiri:
0.30 USD
Ortalama kâr:
0.53 USD
Ortalama zarar:
-2.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-0.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7.50 USD (1)
Aylık büyüme:
62.06%
Algo alım-satım:
84%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.84 USD
Maksimum:
10.44 USD (17.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPNZD.ND 7
NZDCHF.ND 7
EURCAD.ND 7
GBPJPY.ND 6
EURUSD.ND 5
EURJPY.ND 5
EURAUD.ND 5
USDJPY.ND 5
GBPCAD.ND 4
NZDCAD.ND 4
CHFJPY.ND 4
EURCHF.ND 4
USDCHF.ND 4
CADJPY.ND 4
GBPCHF.ND 4
NZDJPY.ND 3
GBPAUD.ND 3
USDCAD.ND 3
AUDJPY.ND 3
EURNZD.ND 3
AUDUSD.ND 3
AUDNZD.ND 3
EURGBP.ND 2
AUDCAD.ND 2
CADCHF.ND 1
GBPUSD.ND 1
AUDCHF.ND 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPNZD.ND 8
NZDCHF.ND 3
EURCAD.ND 1
GBPJPY.ND 2
EURUSD.ND 1
EURJPY.ND -3
EURAUD.ND 2
USDJPY.ND 5
GBPCAD.ND 1
NZDCAD.ND -5
CHFJPY.ND 1
EURCHF.ND 1
USDCHF.ND 1
CADJPY.ND 2
GBPCHF.ND 7
NZDJPY.ND 1
GBPAUD.ND 1
USDCAD.ND 1
AUDJPY.ND 8
EURNZD.ND 1
AUDUSD.ND -7
AUDNZD.ND -1
EURGBP.ND 0
AUDCAD.ND 0
CADCHF.ND 0
GBPUSD.ND 0
AUDCHF.ND 1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPNZD.ND 1.4K
NZDCHF.ND 205
EURCAD.ND 117
GBPJPY.ND 392
EURUSD.ND 101
EURJPY.ND -455
EURAUD.ND 300
USDJPY.ND 768
GBPCAD.ND 98
NZDCAD.ND -664
CHFJPY.ND 162
EURCHF.ND 58
USDCHF.ND 58
CADJPY.ND 327
GBPCHF.ND 624
NZDJPY.ND 127
GBPAUD.ND 113
USDCAD.ND 81
AUDJPY.ND 1.2K
EURNZD.ND 178
AUDUSD.ND -680
AUDNZD.ND -98
EURGBP.ND 36
AUDCAD.ND 34
CADCHF.ND 2
GBPUSD.ND 13
AUDCHF.ND 68
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.84 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +27.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InternationalTrading-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.18 20:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
