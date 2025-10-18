- Büyüme
İşlemler:
66
Kârla kapanan işlemler:
35 (53.03%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (46.97%)
En iyi işlem:
2.93 USD
En kötü işlem:
-1.50 USD
Brüt kâr:
22.16 USD (87 517 pips)
Brüt zarar:
-17.38 USD (75 465 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (7.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7.15 USD (9)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.23%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
92
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
0.89
Alış işlemleri:
37 (56.06%)
Satış işlemleri:
29 (43.94%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
0.07 USD
Ortalama kâr:
0.63 USD
Ortalama zarar:
-0.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-5.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.40 USD (7)
Aylık büyüme:
0.05%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.10 USD
Maksimum:
5.40 USD (0.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.08% (8.22 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NDXUSD
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NDXUSD
|5
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NDXUSD
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
En iyi işlem: +2.93 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +7.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
