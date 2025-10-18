SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Asian Gold
Wesley Hadley

Asian Gold

Wesley Hadley
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Headway-Real
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
264
Kârla kapanan işlemler:
207 (78.40%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (21.59%)
En iyi işlem:
172.05 USD
En kötü işlem:
-110.32 USD
Brüt kâr:
2 548.95 USD (44 909 pips)
Brüt zarar:
-1 390.49 USD (63 334 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (44.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
205.72 USD (4)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.05%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
271
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
4.64
Alış işlemleri:
116 (43.94%)
Satış işlemleri:
148 (56.06%)
Kâr faktörü:
1.83
Beklenen getiri:
4.39 USD
Ortalama kâr:
12.31 USD
Ortalama zarar:
-24.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-201.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-201.80 USD (3)
Aylık büyüme:
3.70%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
249.46 USD (0.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.40% (128.91 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 264
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.2K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +172.05 USD
En kötü işlem: -110 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +44.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -201.80 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
TitanFX-02
4.22 × 9
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.18 19:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 19:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol