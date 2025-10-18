- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
264
Kârla kapanan işlemler:
207 (78.40%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (21.59%)
En iyi işlem:
172.05 USD
En kötü işlem:
-110.32 USD
Brüt kâr:
2 548.95 USD (44 909 pips)
Brüt zarar:
-1 390.49 USD (63 334 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (44.94 USD)
Maksimum ardışık kâr:
205.72 USD (4)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.05%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
271
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
4.64
Alış işlemleri:
116 (43.94%)
Satış işlemleri:
148 (56.06%)
Kâr faktörü:
1.83
Beklenen getiri:
4.39 USD
Ortalama kâr:
12.31 USD
Ortalama zarar:
-24.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-201.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-201.80 USD (3)
Aylık büyüme:
3.70%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
249.46 USD (0.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.40% (128.91 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|264
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.2K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +172.05 USD
En kötü işlem: -110 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +44.94 USD
Maksimum ardışık zarar: -201.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|4.22 × 9
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
İnceleme yok