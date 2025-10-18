- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
45
Kârla kapanan işlemler:
30 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (33.33%)
En iyi işlem:
27.73 USD
En kötü işlem:
-36.82 USD
Brüt kâr:
381.13 USD (253 189 pips)
Brüt zarar:
-189.57 USD (74 443 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (83.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
83.48 USD (6)
Sharpe oranı:
0.36
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
29 dakika
Düzelme faktörü:
2.48
Alış işlemleri:
26 (57.78%)
Satış işlemleri:
19 (42.22%)
Kâr faktörü:
2.01
Beklenen getiri:
4.26 USD
Ortalama kâr:
12.70 USD
Ortalama zarar:
-12.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-76.40 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-76.40 USD (3)
Aylık büyüme:
1.92%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.62 USD
Maksimum:
77.12 USD (0.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD_
|28
|BTCUSD_
|11
|GBPUSD_
|4
|EURUSD_
|1
|AUDUSD_
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD_
|74
|BTCUSD_
|67
|GBPUSD_
|44
|EURUSD_
|10
|AUDUSD_
|-3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD_
|3.6K
|BTCUSD_
|175K
|GBPUSD_
|289
|EURUSD_
|38
|AUDUSD_
|-3
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +27.73 USD
En kötü işlem: -37 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +83.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -76.40 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "WeMasterTrade-Virtual" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok