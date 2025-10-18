- Büyüme
İşlemler:
286
Kârla kapanan işlemler:
125 (43.70%)
Zararla kapanan işlemler:
161 (56.29%)
En iyi işlem:
478.70 USD
En kötü işlem:
-135.14 USD
Brüt kâr:
4 045.51 USD (3 533 641 pips)
Brüt zarar:
-3 430.76 USD (3 079 330 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (895.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
895.90 USD (19)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.48%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.55
Alış işlemleri:
174 (60.84%)
Satış işlemleri:
112 (39.16%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
2.15 USD
Ortalama kâr:
32.36 USD
Ortalama zarar:
-21.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-127.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-492.00 USD (20)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
797.11 USD
Maksimum:
1 126.12 USD (153.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
7.95% (92.55 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|228
|ETHUSD
|30
|XAUUSD
|20
|AUDUSD
|3
|UK100
|3
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|628
|ETHUSD
|-14
|XAUUSD
|0
|AUDUSD
|1
|UK100
|-1
|GBPUSD
|0
|EURUSD
|2
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|480K
|ETHUSD
|-26K
|XAUUSD
|-219
|AUDUSD
|58
|UK100
|-78
|GBPUSD
|-7
|EURUSD
|155
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +478.70 USD
En kötü işlem: -135 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +895.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -127.75 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 9
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.19 × 190
|
ICMarketsEU-MT5
|0.23 × 35
|
Exness-MT5Real3
|0.31 × 341
|
FPMarkets-Live
|0.42 × 309
|
PacificUnionLLC-Live
|0.48 × 46
|
DooTechnology-Live
|0.54 × 26
|
FXPIG-Server
|0.60 × 200
|
Tickmill-Live
|0.72 × 169
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ActivTradesCorp-Server
|0.75 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.80 × 180
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|1.00 × 1
|
Exness-MT5Real9
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5
|1.16 × 1574
|
TitanFX-MT5-01
|1.19 × 68
|
FPMarketsLLC-Live
|1.20 × 106
|
Alpari-MT5
|1.28 × 87
|
Eightcap-Live
|1.30 × 193
|
Darwinex-Live
|1.32 × 63
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 60 USD
0%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
5
0%
286
43%
100%
1.17
2.15
USD
USD
8%
1:500