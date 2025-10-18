SinyallerBölümler
Nang Tuan Nguyen

Tonya

Nang Tuan Nguyen
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 60 USD karşılığında kopyalayın
0%
Pepperstone-MT5-Live01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
286
Kârla kapanan işlemler:
125 (43.70%)
Zararla kapanan işlemler:
161 (56.29%)
En iyi işlem:
478.70 USD
En kötü işlem:
-135.14 USD
Brüt kâr:
4 045.51 USD (3 533 641 pips)
Brüt zarar:
-3 430.76 USD (3 079 330 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (895.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
895.90 USD (19)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.48%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.55
Alış işlemleri:
174 (60.84%)
Satış işlemleri:
112 (39.16%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
2.15 USD
Ortalama kâr:
32.36 USD
Ortalama zarar:
-21.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-127.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-492.00 USD (20)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
797.11 USD
Maksimum:
1 126.12 USD (153.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
7.95% (92.55 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 228
ETHUSD 30
XAUUSD 20
AUDUSD 3
UK100 3
GBPUSD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 628
ETHUSD -14
XAUUSD 0
AUDUSD 1
UK100 -1
GBPUSD 0
EURUSD 2
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 480K
ETHUSD -26K
XAUUSD -219
AUDUSD 58
UK100 -78
GBPUSD -7
EURUSD 155
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +478.70 USD
En kötü işlem: -135 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +895.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -127.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real31
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live
0.19 × 190
ICMarketsEU-MT5
0.23 × 35
Exness-MT5Real3
0.31 × 341
FPMarkets-Live
0.42 × 309
PacificUnionLLC-Live
0.48 × 46
DooTechnology-Live
0.54 × 26
FXPIG-Server
0.60 × 200
Tickmill-Live
0.72 × 169
ICMarketsEU-MT5-2
0.74 × 27
ActivTradesCorp-Server
0.75 × 4
ICMarkets-MT5
0.80 × 180
ICTrading-MT5-4
1.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
1.00 × 1
Exness-MT5Real9
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5
1.16 × 1574
TitanFX-MT5-01
1.19 × 68
FPMarketsLLC-Live
1.20 × 106
Alpari-MT5
1.28 × 87
Eightcap-Live
1.30 × 193
Darwinex-Live
1.32 × 63
54 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.18 18:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
