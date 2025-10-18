SinyallerBölümler
Ghalib Emad Almusdi

Me and my friends

Ghalib Emad Almusdi
0 inceleme
61 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real3
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
42 (73.68%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (26.32%)
En iyi işlem:
41.75 USD
En kötü işlem:
-81.69 USD
Brüt kâr:
164.53 USD (37 810 pips)
Brüt zarar:
-129.52 USD (13 911 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (5.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
41.79 USD (2)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
12.03%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.40
Alış işlemleri:
42 (73.68%)
Satış işlemleri:
15 (26.32%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
0.61 USD
Ortalama kâr:
3.92 USD
Ortalama zarar:
-8.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-5.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-87.61 USD (3)
Aylık büyüme:
-100.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
8%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.63 USD
Maksimum:
87.61 USD (149.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.60% (1.21 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USOILm 15
USDJPYm 7
XAGUSDm 7
EURUSDm 6
XAUUSDm 6
UKOILm 4
DE30m 3
US30m 2
BTCUSDm 1
EURJPYm 1
US500m 1
USTECm 1
EURMXNm 1
USDCADm 1
GBPUSDm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USOILm -51
USDJPYm 26
XAGUSDm 29
EURUSDm 10
XAUUSDm 23
UKOILm -1
DE30m -1
US30m 0
BTCUSDm 0
EURJPYm 0
US500m 0
USTECm -1
EURMXNm 0
USDCADm -8
GBPUSDm 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USOILm 828
USDJPYm -716
XAGUSDm 584
EURUSDm 316
XAUUSDm 23K
UKOILm -31
DE30m -635
US30m 219
BTCUSDm 3.5K
EURJPYm 58
US500m 46
USTECm -3.6K
EURMXNm 37
USDCADm -216
GBPUSDm 256
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real3
3.87 × 23
Exness-MT5Real
8.39 × 72
İnceleme yok
2025.10.18 17:07
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 3.29% of days out of the 426 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.18 17:07
80% of trades performed within 7 days. This comprises 1.64% of days out of the 426 days of the signal's entire lifetime.
