- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
57
Kârla kapanan işlemler:
42 (73.68%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (26.32%)
En iyi işlem:
41.75 USD
En kötü işlem:
-81.69 USD
Brüt kâr:
164.53 USD (37 810 pips)
Brüt zarar:
-129.52 USD (13 911 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (5.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
41.79 USD (2)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
12.03%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.40
Alış işlemleri:
42 (73.68%)
Satış işlemleri:
15 (26.32%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
0.61 USD
Ortalama kâr:
3.92 USD
Ortalama zarar:
-8.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-5.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-87.61 USD (3)
Aylık büyüme:
-100.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
8%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
40.63 USD
Maksimum:
87.61 USD (149.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.60% (1.21 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USOILm
|15
|USDJPYm
|7
|XAGUSDm
|7
|EURUSDm
|6
|XAUUSDm
|6
|UKOILm
|4
|DE30m
|3
|US30m
|2
|BTCUSDm
|1
|EURJPYm
|1
|US500m
|1
|USTECm
|1
|EURMXNm
|1
|USDCADm
|1
|GBPUSDm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USOILm
|-51
|USDJPYm
|26
|XAGUSDm
|29
|EURUSDm
|10
|XAUUSDm
|23
|UKOILm
|-1
|DE30m
|-1
|US30m
|0
|BTCUSDm
|0
|EURJPYm
|0
|US500m
|0
|USTECm
|-1
|EURMXNm
|0
|USDCADm
|-8
|GBPUSDm
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USOILm
|828
|USDJPYm
|-716
|XAGUSDm
|584
|EURUSDm
|316
|XAUUSDm
|23K
|UKOILm
|-31
|DE30m
|-635
|US30m
|219
|BTCUSDm
|3.5K
|EURJPYm
|58
|US500m
|46
|USTECm
|-3.6K
|EURMXNm
|37
|USDCADm
|-216
|GBPUSDm
|256
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +41.75 USD
En kötü işlem: -82 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +5.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
