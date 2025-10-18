SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / KingGold Signal
Dai Thanh Le

KingGold Signal

Dai Thanh Le
0 inceleme
9 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
9 (90.00%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (10.00%)
En iyi işlem:
205.71 USD
En kötü işlem:
-13.73 USD
Brüt kâr:
413.21 USD (233 768 pips)
Brüt zarar:
-13.73 USD (6 864 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (327.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
327.32 USD (5)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
49 dakika
Düzelme faktörü:
29.10
Alış işlemleri:
10 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
30.10
Beklenen getiri:
39.95 USD
Ortalama kâr:
45.91 USD
Ortalama zarar:
-13.73 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-13.73 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.73 USD (1)
Aylık büyüme:
812.93%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
13.73 USD (4.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 5
XAUUSD 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 320
XAUUSD 79
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 167K
XAUUSD 60K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +205.71 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +327.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.73 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 4
Exness-MT5Real15
12.51 × 88
2025.10.18 16:07
Trading operations on the account were performed for only 4 days. This comprises 6.67% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.18 16:07
80% of trades performed within 2 days. This comprises 3.33% of days out of the 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.18 16:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 16:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
