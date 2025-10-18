SinyallerBölümler
Fauzy Fitri Taat

Fauzytaat IDR

Fauzy Fitri Taat
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real7
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
16 (45.71%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (54.29%)
En iyi işlem:
300 600.39 IDR
En kötü işlem:
-312 591.07 IDR
Brüt kâr:
1 536 729.96 IDR (73 815 pips)
Brüt zarar:
-1 631 440.66 IDR (76 603 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (287 875.72 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
515 372.50 IDR (2)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
45 dakika
Düzelme faktörü:
-0.11
Alış işlemleri:
28 (80.00%)
Satış işlemleri:
7 (20.00%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-2 706.02 IDR
Ortalama kâr:
96 045.62 IDR
Ortalama zarar:
-85 865.30 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-486 785.06 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-486 785.06 IDR (5)
Aylık büyüme:
-13.80%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
100 268.89 IDR
Maksimum:
853 562.03 IDR (21.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 IDR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 17
USTEC 14
GBPUSD 2
AUDJPY 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -10
USTEC 5
GBPUSD -4
AUDJPY 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 8K
USTEC -11K
GBPUSD -136
AUDJPY 3
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +300 600.39 IDR
En kötü işlem: -312 591 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +287 875.72 IDR
Maksimum ardışık zarar: -486 785.06 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real7
2.09 × 895
RoboForex-ECN
4.29 × 38
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
ICMarketsSC-MT5-2
4.71 × 28
Exness-MT5Real15
4.97 × 190
AdmiralMarkets-Live
5.00 × 1
XMGlobal-MT5 4
5.21 × 28
Exness-MT5Real
5.27 × 181
Exness-MT5Real3
5.56 × 619
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real8
19.81 × 228
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
İnceleme yok
2025.10.18 16:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
