- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
16 (45.71%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (54.29%)
En iyi işlem:
300 600.39 IDR
En kötü işlem:
-312 591.07 IDR
Brüt kâr:
1 536 729.96 IDR (73 815 pips)
Brüt zarar:
-1 631 440.66 IDR (76 603 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (287 875.72 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
515 372.50 IDR (2)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
45 dakika
Düzelme faktörü:
-0.11
Alış işlemleri:
28 (80.00%)
Satış işlemleri:
7 (20.00%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-2 706.02 IDR
Ortalama kâr:
96 045.62 IDR
Ortalama zarar:
-85 865.30 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-486 785.06 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-486 785.06 IDR (5)
Aylık büyüme:
-13.80%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
100 268.89 IDR
Maksimum:
853 562.03 IDR (21.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 IDR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|USTEC
|14
|GBPUSD
|2
|AUDJPY
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-10
|USTEC
|5
|GBPUSD
|-4
|AUDJPY
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|8K
|USTEC
|-11K
|GBPUSD
|-136
|AUDJPY
|3
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +300 600.39 IDR
En kötü işlem: -312 591 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +287 875.72 IDR
Maksimum ardışık zarar: -486 785.06 IDR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real7
|2.09 × 895
|
RoboForex-ECN
|4.29 × 38
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
ICMarketsSC-MT5-2
|4.71 × 28
|
Exness-MT5Real15
|4.97 × 190
|
AdmiralMarkets-Live
|5.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|5.21 × 28
|
Exness-MT5Real
|5.27 × 181
|
Exness-MT5Real3
|5.56 × 619
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|19.81 × 228
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
İnceleme yok