İşlemler:
168
Kârla kapanan işlemler:
112 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
56 (33.33%)
En iyi işlem:
869.12 USD
En kötü işlem:
-587.52 USD
Brüt kâr:
11 342.57 USD (1 457 492 pips)
Brüt zarar:
-9 713.61 USD (492 114 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (1 405.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 830.71 USD (13)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
92
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.81
Alış işlemleri:
112 (66.67%)
Satış işlemleri:
56 (33.33%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
9.70 USD
Ortalama kâr:
101.27 USD
Ortalama zarar:
-173.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 776.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 776.48 USD (4)
Aylık büyüme:
1 308.54%
Algo alım-satım:
51%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
57.11 USD
Maksimum:
2 011.73 USD (73.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
83.24% (1 447.32 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +869.12 USD
En kötü işlem: -588 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 405.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 776.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Scalping GOLD like a pro
