Van Anh Do

GOLD VIP High RR

Van Anh Do
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 1 309%
Exness-MT5Real7
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
168
Kârla kapanan işlemler:
112 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
56 (33.33%)
En iyi işlem:
869.12 USD
En kötü işlem:
-587.52 USD
Brüt kâr:
11 342.57 USD (1 457 492 pips)
Brüt zarar:
-9 713.61 USD (492 114 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (1 405.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 830.71 USD (13)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
92
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.81
Alış işlemleri:
112 (66.67%)
Satış işlemleri:
56 (33.33%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
9.70 USD
Ortalama kâr:
101.27 USD
Ortalama zarar:
-173.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 776.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 776.48 USD (4)
Aylık büyüme:
1 308.54%
Algo alım-satım:
51%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
57.11 USD
Maksimum:
2 011.73 USD (73.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
83.24% (1 447.32 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 168
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 965K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +869.12 USD
En kötü işlem: -588 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 405.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 776.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real7
9.42 × 152
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
Exness-MT5Real8
19.89 × 227
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Scalping GOLD like a pro
İnceleme yok
2025.10.18 17:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.18 17:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.18 17:07
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.18 16:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 16:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
