İşlemler:
560
Kârla kapanan işlemler:
425 (75.89%)
Zararla kapanan işlemler:
135 (24.11%)
En iyi işlem:
162.72 USD
En kötü işlem:
-626.91 USD
Brüt kâr:
4 037.97 USD (54 284 pips)
Brüt zarar:
-3 758.90 USD (50 357 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (47.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
199.97 USD (6)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.61%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.43
Alış işlemleri:
330 (58.93%)
Satış işlemleri:
230 (41.07%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.50 USD
Ortalama kâr:
9.50 USD
Ortalama zarar:
-27.84 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-408.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-646.94 USD (2)
Aylık büyüme:
3.74%
Yıllık tahmin:
45.34%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
592.42 USD
Maksimum:
647.11 USD (41.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.89% (627.80 USD)
Varlığa göre:
0.65% (19.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|560
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|279
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|3.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +162.72 USD
En kötü işlem: -627 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +47.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -408.16 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
Exness-MT5Real5
|0.08 × 13
|
PlexyTrade-Server01
|0.25 × 4
|
itexsys-Platform
|0.33 × 6
|
Tickmill-Live
|0.41 × 58
|
Darwinex-Live
|0.50 × 220
|
Exness-MT5Real8
|0.55 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.58 × 31
|
FusionMarkets-Live
|0.76 × 17
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.84 × 461
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
RoboForex-ECN
|0.90 × 72
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 9
|
Alpari-MT5
|1.00 × 2
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.91 × 11
|
StriforSVG-Live
|2.00 × 8
|
ICMarkets-MT5-4
|2.17 × 6
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|2.46 × 26
18/10/2025
