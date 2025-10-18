SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Richrichforever
Luyi Xiang

Richrichforever

Luyi Xiang
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 160%
ECMarkets-Live06
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
327
Kârla kapanan işlemler:
249 (76.14%)
Zararla kapanan işlemler:
78 (23.85%)
En iyi işlem:
56.97 USD
En kötü işlem:
-8.34 USD
Brüt kâr:
424.41 USD (4 248 003 pips)
Brüt zarar:
-319.51 USD (3 168 412 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (13.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
75.44 USD (6)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
36.28%
Maks. mevduat yükü:
4.25%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
137
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
2.24
Alış işlemleri:
146 (44.65%)
Satış işlemleri:
181 (55.35%)
Kâr faktörü:
1.33
Beklenen getiri:
0.32 USD
Ortalama kâr:
1.70 USD
Ortalama zarar:
-4.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-18.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20.13 USD (4)
Aylık büyüme:
159.59%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.55 USD
Maksimum:
46.89 USD (34.12%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.12% (46.89 USD)
Varlığa göre:
2.12% (2.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 325
SOLUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 107
SOLUSD -2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 1.1M
SOLUSD -2.3K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +56.97 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +13.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ECMarkets-Live06" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Bitcoin için geçerlidir, 5 dakikalık döngü. Son derece istikrarlıdır, her emirde bir kâr al ve zarar durdur emri bulunur ve takip eden kâr al ve zarar durdur emirleri, kâr kaybı yaşanmamasını ve pozisyon güvenliğinin garanti altına alınmasını sağlamak için ayarlanmıştır.
İnceleme yok
2025.10.18 17:07
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.18 17:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.18 16:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 16:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
