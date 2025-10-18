SinyallerBölümler
Nuttapon Maneechote

Cryptowanlanid AUD

Nuttapon Maneechote
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3
Kârla kapanan işlemler:
3 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.14 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
0.37 USD (46 pips)
Brüt zarar:
-0.12 USD
Maksimum ardışık kazanç:
3 (0.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.37 USD (3)
Sharpe oranı:
7.25
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.06%
En son işlem:
22 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
2.78
Alış işlemleri:
3 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
3.08
Beklenen getiri:
0.12 USD
Ortalama kâr:
0.12 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.09 USD
Maksimum:
0.09 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.04% (0.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD+ 3
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD+ 0
1
1
1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD+ 46
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.14 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +0.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.18 13:56
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.18 13:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 13:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
