Marsel' Sharifullin

Gold Sniper 1

Marsel' Sharifullin
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Bybit-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
10 (55.55%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (44.44%)
En iyi işlem:
18.05 UST
En kötü işlem:
-9.52 UST
Brüt kâr:
87.70 UST (8 216 pips)
Brüt zarar:
-40.76 UST (3 326 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (31.88 UST)
Maksimum ardışık kâr:
31.88 UST (3)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
53 dakika
Düzelme faktörü:
3.30
Alış işlemleri:
15 (83.33%)
Satış işlemleri:
3 (16.67%)
Kâr faktörü:
2.15
Beklenen getiri:
2.61 UST
Ortalama kâr:
8.77 UST
Ortalama zarar:
-5.10 UST
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-14.06 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-14.06 UST (3)
Aylık büyüme:
153.60%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.13 UST
Maksimum:
14.24 UST (22.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 UST)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 11
XAGUSD 4
GBPUSD+ 1
AUDJPY+ 1
USDCHF+ 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 51
XAGUSD -5
GBPUSD+ 1
AUDJPY+ -4
USDCHF+ 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 5.2K
XAGUSD -88
GBPUSD+ 152
AUDJPY+ -609
USDCHF+ 231
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.05 UST
En kötü işlem: -10 UST
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +31.88 UST
Maksimum ardışık zarar: -14.06 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.10.18 13:56
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 13:56
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
