İşlemler:
18
Kârla kapanan işlemler:
10 (55.55%)
Zararla kapanan işlemler:
8 (44.44%)
En iyi işlem:
18.05 UST
En kötü işlem:
-9.52 UST
Brüt kâr:
87.70 UST (8 216 pips)
Brüt zarar:
-40.76 UST (3 326 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (31.88 UST)
Maksimum ardışık kâr:
31.88 UST (3)
Sharpe oranı:
0.32
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
53 dakika
Düzelme faktörü:
3.30
Alış işlemleri:
15 (83.33%)
Satış işlemleri:
3 (16.67%)
Kâr faktörü:
2.15
Beklenen getiri:
2.61 UST
Ortalama kâr:
8.77 UST
Ortalama zarar:
-5.10 UST
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-14.06 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-14.06 UST (3)
Aylık büyüme:
153.60%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.13 UST
Maksimum:
14.24 UST (22.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 UST)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 UST)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|11
|XAGUSD
|4
|GBPUSD+
|1
|AUDJPY+
|1
|USDCHF+
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|51
|XAGUSD
|-5
|GBPUSD+
|1
|AUDJPY+
|-4
|USDCHF+
|3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|5.2K
|XAGUSD
|-88
|GBPUSD+
|152
|AUDJPY+
|-609
|USDCHF+
|231
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.05 UST
En kötü işlem: -10 UST
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +31.88 UST
Maksimum ardışık zarar: -14.06 UST
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
