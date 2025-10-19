SinyallerBölümler
Adel Alharbi

XAUScalper2025

Adel Alharbi
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -56%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
95
Kârla kapanan işlemler:
68 (71.57%)
Zararla kapanan işlemler:
27 (28.42%)
En iyi işlem:
163.62 USD
En kötü işlem:
-379.89 USD
Brüt kâr:
1 506.50 USD (36 577 pips)
Brüt zarar:
-2 145.10 USD (57 336 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (565.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
565.49 USD (22)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
10.33%
Maks. mevduat yükü:
59.99%
En son işlem:
10 dakika önce
Hafta başına işlemler:
99
Ort. tutma süresi:
14 dakika
Düzelme faktörü:
-0.55
Alış işlemleri:
51 (53.68%)
Satış işlemleri:
44 (46.32%)
Kâr faktörü:
0.70
Beklenen getiri:
-6.72 USD
Ortalama kâr:
22.15 USD
Ortalama zarar:
-79.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-1 000.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 000.89 USD (7)
Aylık büyüme:
-55.51%
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 127.09 USD
Maksimum:
1 166.98 USD (326.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
89.55% (1 166.98 USD)
Varlığa göre:
68.27% (244.23 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 95
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD -639
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD -21K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +163.62 USD
En kötü işlem: -380 USD
Maksimum ardışık kazanç: 22
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +565.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 000.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

 
İnceleme yok
2025.10.23 05:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 19:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 18:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 17:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 16:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 15:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 13:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 12:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 11:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 10:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 09:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 08:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.20 16:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 16:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 15:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 15:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.20 15:44
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.20 14:33
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.20 08:12
Share of trading days is too low
2025.10.20 08:12
Share of days for 80% of trades is too low
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.