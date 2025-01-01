SinyallerBölümler
Sinyaller / Conk Trader
404

Ne yazık ki, Conk Trader sinyali devre dışı ve kullanılamıyor

Sağlayıcı bu sinyali devre dışı bıraktı. Ancak, diğer aktif sinyallerin ve sağlayıcıların büyük veri tabanı hizmetinizdedir. En uygun olanı seçin, ona bağlanın ve terminalinizin alım-satım işlemlerini otomatik olarak kopyalamasına izin verin.

Yeni bir sinyal seç

Rahmatullah Akbar Putra kullanıcısının diğer sinyallerine göz atabilirsiniz:

ConkTrader 02
Büyüme
0%
Aboneler
0
Haftalar
2
İşlemler
11
Kazanç
100%
Kâr faktörü
n/a
Maks. düşüş
0%
ConkTrader 03 MT5
Büyüme
0%
Aboneler
0
Haftalar
14
İşlemler
129
Kazanç
99%
Kâr faktörü
3.76
Maks. düşüş
0%

Veya diğer MetaTrader 4 sinyalleri arasından seçim yapın:

Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2
Büyüme
745%
Aboneler
10
Haftalar
68
İşlemler
2970
Kazanç
81%
Kâr faktörü
3.59
Maks. düşüş
41%
ATong
Büyüme
4 385%
Aboneler
2
Haftalar
235
İşlemler
7826
Kazanç
76%
Kâr faktörü
1.54
Maks. düşüş
28%
MCA100
Büyüme
1 075%
Aboneler
32
Haftalar
101
İşlemler
293
Kazanç
56%
Kâr faktörü
1.64
Maks. düşüş
35%
EAAIA
Büyüme
933%
Aboneler
9
Haftalar
49
İşlemler
590
Kazanç
81%
Kâr faktörü
2.01
Maks. düşüş
28%
NeroSignal
Büyüme
915%
Aboneler
14
Haftalar
45
İşlemler
1549
Kazanç
61%
Kâr faktörü
1.48
Maks. düşüş
39%
Scalp IC Markets ECN
Büyüme
5 717%
Aboneler
1
Haftalar
322
İşlemler
1960
Kazanç
72%
Kâr faktörü
1.92
Maks. düşüş
38%
MultiWay ICM
Büyüme
493%
Aboneler
11
Haftalar
92
İşlemler
819
Kazanç
73%
Kâr faktörü
1.89
Maks. düşüş
28%
Gold pro
Büyüme
2 195%
Aboneler
25
Haftalar
35
İşlemler
739
Kazanç
80%
Kâr faktörü
2.14
Maks. düşüş
52%
High frequency
Büyüme
5 852%
Aboneler
1
Haftalar
195
İşlemler
10466
Kazanç
68%
Kâr faktörü
1.47
Maks. düşüş
42%
KingFX AU
Büyüme
14 201%
Aboneler
21
Haftalar
185
İşlemler
3214
Kazanç
76%
Kâr faktörü
1.65
Maks. düşüş
52%

Uygun sinyal yok mu?
MetaTrader 4 için
2915 mevcut sinyalden birini
seçin ve abone olun

Abone, sinyale abone olurken tüm işlem gerçekleştirme risklerini kabul eder. Geçmiş istatistikler gelecekte herhangi bir kârlılığı garanti etmez.