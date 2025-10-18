SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / San cung Ca Map
Nguyen Tuan Anh

San cung Ca Map

Nguyen Tuan Anh
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 56%
Exness-MT5Real39
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
108
Kârla kapanan işlemler:
79 (73.14%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (26.85%)
En iyi işlem:
42.07 USD
En kötü işlem:
-14.42 USD
Brüt kâr:
247.02 USD (246 982 pips)
Brüt zarar:
-131.79 USD (130 729 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (28.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
56.45 USD (6)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
14.44%
Maks. mevduat yükü:
12.08%
En son işlem:
8 dakika önce
Hafta başına işlemler:
101
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
2.97
Alış işlemleri:
88 (81.48%)
Satış işlemleri:
20 (18.52%)
Kâr faktörü:
1.87
Beklenen getiri:
1.07 USD
Ortalama kâr:
3.13 USD
Ortalama zarar:
-4.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-38.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-38.82 USD (4)
Aylık büyüme:
56.21%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
38.82 USD (12.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.10% (38.82 USD)
Varlığa göre:
8.25% (25.47 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 107
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 116
EURUSD -1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 116K
EURUSD -114
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +42.07 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +28.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real39" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.24 09:07
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 15:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.10.23 15:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.23 15:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 08:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.23 07:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.23 06:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.23 06:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.23 06:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 00:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 23:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.22 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.18 09:45
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.18 09:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 09:45
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.