İşlemler:
39
Kârla kapanan işlemler:
29 (74.35%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (25.64%)
En iyi işlem:
3.52 USD
En kötü işlem:
-1.99 USD
Brüt kâr:
40.34 USD (403 420 pips)
Brüt zarar:
-15.10 USD (151 214 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (8.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
15.16 USD (6)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
87.88%
Maks. mevduat yükü:
13.04%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
45
Ort. tutma süresi:
23 dakika
Düzelme faktörü:
2.60
Alış işlemleri:
9 (23.08%)
Satış işlemleri:
30 (76.92%)
Kâr faktörü:
2.67
Beklenen getiri:
0.65 USD
Ortalama kâr:
1.39 USD
Ortalama zarar:
-1.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-9.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.69 USD (6)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
9.69 USD (4.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.47% (9.69 USD)
Varlığa göre:
8.24% (18.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|25
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|252K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
En iyi işlem: +3.52 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +8.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.69 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real4
|0.00 × 5
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 27
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 524
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
Capital.com-Real
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 9
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 4
|
Exness-Real2
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 12
|
Exness-Real18
|0.00 × 1
|
GBEbrokers-Live
|0.11 × 427
|
VantageInternational-Live 11
|0.20 × 476
|
FXView-Live
|0.23 × 154
|
VantageInternational-Live 3
|0.25 × 327
|
VantageInternational-Live 12
|0.89 × 79
|
HantecMarkets-Server1
|1.62 × 131
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|3.27 × 11
|
Exness-Real6
|17.90 × 10
