Arun Thuntijareanvivat

GoodLife

Arun Thuntijareanvivat
0 inceleme
31 hafta
0 / 0 USD
0%
GOFX-Real Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
53
Kârla kapanan işlemler:
24 (45.28%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (54.72%)
En iyi işlem:
33.74 USD
En kötü işlem:
-20.16 USD
Brüt kâr:
250.76 USD (12 883 pips)
Brüt zarar:
-222.08 USD (14 449 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (49.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.50 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
36 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.32
Alış işlemleri:
12 (22.64%)
Satış işlemleri:
41 (77.36%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.54 USD
Ortalama kâr:
10.45 USD
Ortalama zarar:
-7.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-50.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-50.32 USD (6)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28.71 USD
Maksimum:
89.04 USD (62.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.Save 51
ETHUSD.Save 1
USDJPY.Save 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.Save 34
ETHUSD.Save -3
USDJPY.Save -3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.Save 1.1K
ETHUSD.Save -2.6K
USDJPY.Save -87
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +33.74 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +49.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GOFX-Real Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.10.18 07:34
Trading operations on the account were performed for only 21 days. This comprises 9.86% of days out of the 213 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.18 07:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 36 days
