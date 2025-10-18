- Büyüme
İşlemler:
53
Kârla kapanan işlemler:
24 (45.28%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (54.72%)
En iyi işlem:
33.74 USD
En kötü işlem:
-20.16 USD
Brüt kâr:
250.76 USD (12 883 pips)
Brüt zarar:
-222.08 USD (14 449 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (49.86 USD)
Maksimum ardışık kâr:
61.50 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
36 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.32
Alış işlemleri:
12 (22.64%)
Satış işlemleri:
41 (77.36%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.54 USD
Ortalama kâr:
10.45 USD
Ortalama zarar:
-7.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-50.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-50.32 USD (6)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
28.71 USD
Maksimum:
89.04 USD (62.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.Save
|51
|ETHUSD.Save
|1
|USDJPY.Save
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.Save
|34
|ETHUSD.Save
|-3
|USDJPY.Save
|-3
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.Save
|1.1K
|ETHUSD.Save
|-2.6K
|USDJPY.Save
|-87
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +33.74 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +49.86 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.32 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GOFX-Real Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
