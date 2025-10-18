- Büyüme
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
30 (69.76%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (30.23%)
En iyi işlem:
14.33 USD
En kötü işlem:
-51.73 USD
Brüt kâr:
84.37 USD (332 952 pips)
Brüt zarar:
-251.01 USD (2 316 085 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (20.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.78 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-0.79
Alış işlemleri:
22 (51.16%)
Satış işlemleri:
21 (48.84%)
Kâr faktörü:
0.34
Beklenen getiri:
-3.88 USD
Ortalama kâr:
2.81 USD
Ortalama zarar:
-19.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-109.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-109.42 USD (3)
Aylık büyüme:
-100.00%
Algo alım-satım:
53%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
200.42 USD
Maksimum:
211.65 USD (190.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSDm
|25
|XAUUSDm
|18
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSDm
|-206
|XAUUSDm
|40
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSDm
|-2M
|XAUUSDm
|40K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.33 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +20.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -109.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
