Abdel Berkachia

Turbo Sign

Abdel Berkachia
0 inceleme
15 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-Real6
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
30 (69.76%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (30.23%)
En iyi işlem:
14.33 USD
En kötü işlem:
-51.73 USD
Brüt kâr:
84.37 USD (332 952 pips)
Brüt zarar:
-251.01 USD (2 316 085 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (20.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
33.78 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
-0.79
Alış işlemleri:
22 (51.16%)
Satış işlemleri:
21 (48.84%)
Kâr faktörü:
0.34
Beklenen getiri:
-3.88 USD
Ortalama kâr:
2.81 USD
Ortalama zarar:
-19.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-109.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-109.42 USD (3)
Aylık büyüme:
-100.00%
Algo alım-satım:
53%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
200.42 USD
Maksimum:
211.65 USD (190.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSDm 25
XAUUSDm 18
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSDm -206
XAUUSDm 40
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSDm -2M
XAUUSDm 40K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +14.33 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +20.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -109.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.10.18 07:34
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 13.21% of days out of the 106 days of the signal's entire lifetime.
