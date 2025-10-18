SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ZkyTrade
Rizky Handi Al Farisy

ZkyTrade

Rizky Handi Al Farisy
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real18
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
4 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (33.33%)
En iyi işlem:
6.08 USD
En kötü işlem:
-1.97 USD
Brüt kâr:
12.24 USD (1 424 pips)
Brüt zarar:
-3.94 USD (312 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (12.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.24 USD (4)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
2.11
Alış işlemleri:
2 (33.33%)
Satış işlemleri:
4 (66.67%)
Kâr faktörü:
3.11
Beklenen getiri:
1.38 USD
Ortalama kâr:
3.06 USD
Ortalama zarar:
-1.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.94 USD (2)
Aylık büyüme:
55.33%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.94 USD
Maksimum:
3.94 USD (26.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCHFm 3
NZDCHFm 1
GBPCADm 1
GBPAUDm 1
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCHFm 2
NZDCHFm 0
GBPCADm 0
GBPAUDm 6
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCHFm 168
NZDCHFm 7
GBPCADm 5
GBPAUDm 932
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.08 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +12.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.10.18 04:24
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.18 04:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 04:24
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
