İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
4 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (33.33%)
En iyi işlem:
6.08 USD
En kötü işlem:
-1.97 USD
Brüt kâr:
12.24 USD (1 424 pips)
Brüt zarar:
-3.94 USD (312 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (12.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.24 USD (4)
Sharpe oranı:
0.41
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
2.11
Alış işlemleri:
2 (33.33%)
Satış işlemleri:
4 (66.67%)
Kâr faktörü:
3.11
Beklenen getiri:
1.38 USD
Ortalama kâr:
3.06 USD
Ortalama zarar:
-1.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.94 USD (2)
Aylık büyüme:
55.33%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.94 USD
Maksimum:
3.94 USD (26.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCHFm
|3
|NZDCHFm
|1
|GBPCADm
|1
|GBPAUDm
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCHFm
|2
|NZDCHFm
|0
|GBPCADm
|0
|GBPAUDm
|6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCHFm
|168
|NZDCHFm
|7
|GBPCADm
|5
|GBPAUDm
|932
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.08 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +12.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.94 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
