Romano Perez Dela Cuesta

FilCan Gold Mine

Romano Perez Dela Cuesta
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
0%
VTMarkets-Live 3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
434
Kârla kapanan işlemler:
308 (70.96%)
Zararla kapanan işlemler:
126 (29.03%)
En iyi işlem:
253.80 USD
En kötü işlem:
-294.75 USD
Brüt kâr:
5 468.15 USD (1 915 603 pips)
Brüt zarar:
-4 088.36 USD (1 120 679 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (1 652.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 652.82 USD (42)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
2.75%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
319
Ort. tutma süresi:
48 dakika
Düzelme faktörü:
0.95
Alış işlemleri:
354 (81.57%)
Satış işlemleri:
80 (18.43%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
3.18 USD
Ortalama kâr:
17.75 USD
Ortalama zarar:
-32.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-233.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-528.51 USD (4)
Aylık büyüme:
-100.00%
Algo alım-satım:
29%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
989.62 USD
Maksimum:
1 447.59 USD (259.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
10.25% (427.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD-STD 369
BTCUSD 63
DJ30.s 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD-STD 1.9K
BTCUSD -498
DJ30.s -6
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD-STD 36K
BTCUSD 765K
DJ30.s -6.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +253.80 USD
En kötü işlem: -295 USD
Maksimum ardışık kazanç: 42
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 652.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -233.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTMarkets-Live 3
0.00 × 5
İnceleme yok
2025.10.18 03:24
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 03:24
Too frequent deals may negatively impact copying results
