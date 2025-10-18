- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
434
Kârla kapanan işlemler:
308 (70.96%)
Zararla kapanan işlemler:
126 (29.03%)
En iyi işlem:
253.80 USD
En kötü işlem:
-294.75 USD
Brüt kâr:
5 468.15 USD (1 915 603 pips)
Brüt zarar:
-4 088.36 USD (1 120 679 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (1 652.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 652.82 USD (42)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
2.75%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
319
Ort. tutma süresi:
48 dakika
Düzelme faktörü:
0.95
Alış işlemleri:
354 (81.57%)
Satış işlemleri:
80 (18.43%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
3.18 USD
Ortalama kâr:
17.75 USD
Ortalama zarar:
-32.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-233.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-528.51 USD (4)
Aylık büyüme:
-100.00%
Algo alım-satım:
29%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
989.62 USD
Maksimum:
1 447.59 USD (259.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
10.25% (427.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD-STD
|369
|BTCUSD
|63
|DJ30.s
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD-STD
|1.9K
|BTCUSD
|-498
|DJ30.s
|-6
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD-STD
|36K
|BTCUSD
|765K
|DJ30.s
|-6.2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +253.80 USD
En kötü işlem: -295 USD
Maksimum ardışık kazanç: 42
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 652.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -233.91 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
