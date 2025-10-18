- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
1 (25.00%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (75.00%)
En iyi işlem:
2.02 USD
En kötü işlem:
-6.90 USD
Brüt kâr:
2.02 USD (5 681 pips)
Brüt zarar:
-12.12 USD (47 532 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (2.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.02 USD (1)
Sharpe oranı:
-1.09
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
43 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
57 dakika
Düzelme faktörü:
-0.83
Alış işlemleri:
2 (50.00%)
Satış işlemleri:
2 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.17
Beklenen getiri:
-2.53 USD
Ortalama kâr:
2.02 USD
Ortalama zarar:
-4.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-12.12 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.12 USD (3)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.10 USD
Maksimum:
12.12 USD (100.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCXAUm
|2
|XAUUSDm
|1
|BTCUSDm
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCXAUm
|-5
|XAUUSDm
|-3
|BTCUSDm
|-3
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCXAUm
|-14K
|XAUUSDm
|-2.7K
|BTCUSDm
|-25K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.02 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +2.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.12 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
10 pips per day
İnceleme yok