- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
25
Kârla kapanan işlemler:
19 (76.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (24.00%)
En iyi işlem:
14.44 USD
En kötü işlem:
-7.18 USD
Brüt kâr:
58.26 USD (467 500 pips)
Brüt zarar:
-24.23 USD (173 711 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (38.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38.63 USD (15)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
23 dakika
Düzelme faktörü:
1.82
Alış işlemleri:
18 (72.00%)
Satış işlemleri:
7 (28.00%)
Kâr faktörü:
2.40
Beklenen getiri:
1.36 USD
Ortalama kâr:
3.07 USD
Ortalama zarar:
-4.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-18.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.67 USD (4)
Aylık büyüme:
331.27%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.82 USD
Maksimum:
18.67 USD (85.45%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|22
|EURUSD
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|33
|EURUSD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|294K
|EURUSD
|109
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +14.44 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +38.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.67 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
