- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
120
Kârla kapanan işlemler:
85 (70.83%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (29.17%)
En iyi işlem:
1 426.50 USD
En kötü işlem:
-1 807.50 USD
Brüt kâr:
16 513.42 USD (41 241 pips)
Brüt zarar:
-7 415.18 USD (33 226 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (4 646.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 646.25 USD (20)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
120
Ort. tutma süresi:
55 dakika
Düzelme faktörü:
4.44
Alış işlemleri:
64 (53.33%)
Satış işlemleri:
56 (46.67%)
Kâr faktörü:
2.23
Beklenen getiri:
75.82 USD
Ortalama kâr:
194.28 USD
Ortalama zarar:
-211.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-870.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 807.50 USD (1)
Aylık büyüme:
20.37%
Algo alım-satım:
84%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
532.17 USD
Maksimum:
2 050.10 USD (6.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.12% (2 040.02 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|112
|EURUSD
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|9.2K
|EURUSD
|-123
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|8K
|EURUSD
|21
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 426.50 USD
En kötü işlem: -1 808 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4 646.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -870.53 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 113
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.48 × 93
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 4
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Exness-MT5Real3
|0.89 × 54
|
ICMarketsSC-MT5
|0.89 × 4911
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
PacificUnionLLC-Live
|1.07 × 14
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.20 × 10
|
Exness-MT5Real8
|1.27 × 463
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
MarketEquityInc-Live
|1.56 × 54
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.70 × 600
|
BlueberryMarkets-Live
|1.76 × 220
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.78 × 143
İnceleme yok