SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / XAUEAALL
Chun Kin Kan

XAUEAALL

Chun Kin Kan
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 20%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
120
Kârla kapanan işlemler:
85 (70.83%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (29.17%)
En iyi işlem:
1 426.50 USD
En kötü işlem:
-1 807.50 USD
Brüt kâr:
16 513.42 USD (41 241 pips)
Brüt zarar:
-7 415.18 USD (33 226 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (4 646.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 646.25 USD (20)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
120
Ort. tutma süresi:
55 dakika
Düzelme faktörü:
4.44
Alış işlemleri:
64 (53.33%)
Satış işlemleri:
56 (46.67%)
Kâr faktörü:
2.23
Beklenen getiri:
75.82 USD
Ortalama kâr:
194.28 USD
Ortalama zarar:
-211.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-870.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 807.50 USD (1)
Aylık büyüme:
20.37%
Algo alım-satım:
84%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
532.17 USD
Maksimum:
2 050.10 USD (6.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.12% (2 040.02 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 112
EURUSD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 9.2K
EURUSD -123
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 8K
EURUSD 21
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 426.50 USD
En kötü işlem: -1 808 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +4 646.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -870.53 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
itexsys-Platform
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.31 × 113
ICMarketsEU-MT5-2
0.48 × 93
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 4
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Exness-MT5Real3
0.89 × 54
ICMarketsSC-MT5
0.89 × 4911
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
PacificUnionLLC-Live
1.07 × 14
ICMarketsEU-MT5-5
1.20 × 10
Exness-MT5Real8
1.27 × 463
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
MarketEquityInc-Live
1.56 × 54
ForexTimeFXTM-Live01
1.70 × 600
BlueberryMarkets-Live
1.76 × 220
CapitalPointTrading-MT5-4
1.78 × 143
101 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.18 02:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 02:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
