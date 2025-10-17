- Büyüme
İşlemler:
21
Kârla kapanan işlemler:
10 (47.61%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (52.38%)
En iyi işlem:
124.25 USD
En kötü işlem:
-63.72 USD
Brüt kâr:
454.46 USD (10 591 pips)
Brüt zarar:
-330.15 USD (7 722 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (174.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
213.51 USD (3)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
20.27%
Maks. mevduat yükü:
1.72%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
0.84
Alış işlemleri:
12 (57.14%)
Satış işlemleri:
9 (42.86%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
5.92 USD
Ortalama kâr:
45.45 USD
Ortalama zarar:
-30.01 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-148.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-148.66 USD (4)
Aylık büyüme:
1.50%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
115.34 USD
Maksimum:
148.66 USD (2.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.94% (148.66 USD)
Varlığa göre:
0.62% (47.41 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.s
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.s
|124
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.s
|2.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "DPrimeVU-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
