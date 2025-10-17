- Büyüme
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
10 (76.92%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (23.08%)
En iyi işlem:
19.95 USD
En kötü işlem:
-9.83 USD
Brüt kâr:
56.46 USD (5 597 pips)
Brüt zarar:
-9.94 USD (996 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (31.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.28 USD (6)
Sharpe oranı:
0.55
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.94%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
36 dakika
Düzelme faktörü:
4.70
Alış işlemleri:
11 (84.62%)
Satış işlemleri:
2 (15.38%)
Kâr faktörü:
5.68
Beklenen getiri:
3.58 USD
Ortalama kâr:
5.65 USD
Ortalama zarar:
-3.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-9.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.89 USD (2)
Aylık büyüme:
3.10%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.89 USD
Maksimum:
9.89 USD (0.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.66% (9.89 USD)
Varlığa göre:
1.69% (25.78 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|AUDCAD
|4
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|46
|AUDCAD
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|4.6K
|AUDCAD
|26
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.95 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +31.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Neex-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
