SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / HCG gold mix up 369
Fu Qiang Chen

HCG gold mix up 369

Fu Qiang Chen
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 3%
Neex-Live 2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
10 (76.92%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (23.08%)
En iyi işlem:
19.95 USD
En kötü işlem:
-9.83 USD
Brüt kâr:
56.46 USD (5 597 pips)
Brüt zarar:
-9.94 USD (996 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (31.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.28 USD (6)
Sharpe oranı:
0.55
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.94%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
36 dakika
Düzelme faktörü:
4.70
Alış işlemleri:
11 (84.62%)
Satış işlemleri:
2 (15.38%)
Kâr faktörü:
5.68
Beklenen getiri:
3.58 USD
Ortalama kâr:
5.65 USD
Ortalama zarar:
-3.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-9.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.89 USD (2)
Aylık büyüme:
3.10%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.89 USD
Maksimum:
9.89 USD (0.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.66% (9.89 USD)
Varlığa göre:
1.69% (25.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 9
AUDCAD 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 46
AUDCAD 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 4.6K
AUDCAD 26
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.95 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +31.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Neex-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.19 23:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.18 00:14
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.18 00:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.18 00:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol