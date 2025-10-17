- Büyüme
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
7 (58.33%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (41.67%)
En iyi işlem:
40.26 USD
En kötü işlem:
-14.33 USD
Brüt kâr:
112.83 USD (4 510 pips)
Brüt zarar:
-39.68 USD (3 932 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (68.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
68.05 USD (3)
Sharpe oranı:
0.43
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
2.29%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
5.10
Alış işlemleri:
5 (41.67%)
Satış işlemleri:
7 (58.33%)
Kâr faktörü:
2.84
Beklenen getiri:
6.10 USD
Ortalama kâr:
16.12 USD
Ortalama zarar:
-7.94 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-14.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.33 USD (1)
Aylık büyüme:
6.28%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.21 USD
Maksimum:
14.33 USD (1.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
8.13% (100.58 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|8
|USDJPY
|2
|EURUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|70
|USDJPY
|0
|EURUSD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|1.5K
|USDJPY
|-414
|EURUSD
|-540
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +40.26 USD
En kötü işlem: -14 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +68.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -14.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 27
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.11 × 44
|
XMGlobal-Real 26
|0.13 × 8
|
DooFintech-Live 5
|0.13 × 196
|
XMGlobal-Real 18
|0.28 × 168
|
XMGlobal-Real 27
|0.33 × 341
|
XMGlobal-Real 8
|0.63 × 394
|
BlackBullMarkets-Live
|0.91 × 23
|
ICMarkets-Live05
|1.00 × 1
|
Valutrades-Real
|3.50 × 12
|
XMGlobal-Real 35
|4.25 × 20
