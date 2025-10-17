- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
9
Kârla kapanan işlemler:
4 (44.44%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (55.56%)
En iyi işlem:
13.58 USD
En kötü işlem:
-12.21 USD
Brüt kâr:
36.55 USD (138 115 pips)
Brüt zarar:
-21.26 USD (91 641 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (24.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.52 USD (3)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
1.25
Alış işlemleri:
8 (88.89%)
Satış işlemleri:
1 (11.11%)
Kâr faktörü:
1.72
Beklenen getiri:
1.70 USD
Ortalama kâr:
9.14 USD
Ortalama zarar:
-4.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-9.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.21 USD (1)
Aylık büyüme:
2.12%
Algo alım-satım:
33%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.05 USD
Maksimum:
12.21 USD (1.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.59% (4.33 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|6
|AUDUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|11
|AUDUSD
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|47K
|AUDUSD
|-496
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +13.58 USD
En kötü işlem: -12 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +24.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 35
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.00 × 40
|
XMGlobal-MT5 13
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 7
|
TitanFX-MT5-01
|0.05 × 62
|
Exness-MT5Real5
|0.06 × 36
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.23 × 22
|
Ava-Real 1-MT5
|0.33 × 6
|
XMGlobal-MT5 4
|0.85 × 130
|
XMGlobal-MT5 2
|0.97 × 142
|
FxPro-MT5
|1.33 × 12
|
ICMarketsSC-MT5
|8.20 × 10
İnceleme yok