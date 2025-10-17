- Büyüme
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
1 (9.09%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (90.91%)
En iyi işlem:
0.01 USD
En kötü işlem:
-4.39 USD
Brüt kâr:
0.01 USD (4 pips)
Brüt zarar:
-21.05 USD (590 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (0.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
0.01 USD (1)
Sharpe oranı:
-1.62
Alım-satım etkinliği:
10.86%
Maks. mevduat yükü:
9.09%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
10 dakika
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
8 (72.73%)
Satış işlemleri:
3 (27.27%)
Kâr faktörü:
0.00
Beklenen getiri:
-1.91 USD
Ortalama kâr:
0.01 USD
Ortalama zarar:
-2.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-13.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-13.37 USD (8)
Aylık büyüme:
-14.03%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.04 USD
Maksimum:
21.04 USD (14.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.03% (21.04 USD)
Varlığa göre:
3.74% (5.13 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|11
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-586
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.01 USD
En kötü işlem: -4 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +0.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|0.99 × 76
|
Coinexx-Live
|1.71 × 7
|
Tickmill-Live
|1.96 × 4762
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.17 × 12
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.80 × 20
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.10 × 77
|
Ava-Real 1-MT5
|3.80 × 70
|
Exness-MT5Real5
|4.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.50 × 2
|
VantageInternational-Live
|5.67 × 3
|
FBS-Real
|5.78 × 36
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.87 × 15
|
FxPro-MT5
|6.02 × 62
|
XMGlobal-MT5 4
|6.85 × 91
|
XMGlobal-MT5 2
|7.65 × 168
|
TickmillUK-Live
|7.69 × 177
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|8.68 × 127
|
Exness-MT5Real
|9.81 × 52
|
Swissquote-Server
|10.59 × 22
|
RoboForex-Pro
|16.85 × 13
Para melhor cópia, indico criação de conta do tipo "RAW" (por comissão).
O balanço será realizado aos domingos e o drawdown máximo semanal será de 20%.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-14%
0
0
USD
USD
129
USD
USD
1
0%
11
9%
11%
0.00
-1.91
USD
USD
14%
1:500