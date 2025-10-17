- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
4
Kârla kapanan işlemler:
2 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (50.00%)
En iyi işlem:
2.90 USD
En kötü işlem:
-1.00 USD
Brüt kâr:
4.90 USD (736 pips)
Brüt zarar:
-2.15 USD (252 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (4.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.90 USD (2)
Sharpe oranı:
0.44
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
1.32
Alış işlemleri:
3 (75.00%)
Satış işlemleri:
1 (25.00%)
Kâr faktörü:
2.28
Beklenen getiri:
0.69 USD
Ortalama kâr:
2.45 USD
Ortalama zarar:
-1.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1.87 USD (2)
Aylık büyüme:
2.75%
Algo alım-satım:
75%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.08 USD
Maksimum:
2.08 USD (2.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CADJPY
|3
|USDCAD
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CADJPY
|4
|USDCAD
|-1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CADJPY
|604
|USDCAD
|-120
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.90 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +4.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.87 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobalTrade-Classic" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
