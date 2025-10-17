- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
4 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (33.33%)
En iyi işlem:
9.62 USD
En kötü işlem:
-3.43 USD
Brüt kâr:
18.87 USD (8 598 pips)
Brüt zarar:
-4.11 USD (2 397 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (12.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12.76 USD (2)
Sharpe oranı:
0.61
Alım-satım etkinliği:
9.94%
Maks. mevduat yükü:
29.69%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
4.30
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
6 (100.00%)
Kâr faktörü:
4.59
Beklenen getiri:
2.46 USD
Ortalama kâr:
4.72 USD
Ortalama zarar:
-2.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-3.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.43 USD (1)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3.43 USD (0.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.67% (3.43 USD)
Varlığa göre:
0.58% (2.97 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|15
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +9.62 USD
En kötü işlem: -3 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +12.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.43 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
İnceleme yok
