- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
236
Kârla kapanan işlemler:
149 (63.13%)
Zararla kapanan işlemler:
87 (36.86%)
En iyi işlem:
892.24 USD
En kötü işlem:
-415.48 USD
Brüt kâr:
16 846.48 USD (104 285 pips)
Brüt zarar:
-8 316.57 USD (47 272 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (1 226.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 408.82 USD (10)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
101
Ort. tutma süresi:
56 dakika
Düzelme faktörü:
9.90
Alış işlemleri:
152 (64.41%)
Satış işlemleri:
84 (35.59%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
36.14 USD
Ortalama kâr:
113.06 USD
Ortalama zarar:
-95.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-192.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-752.40 USD (2)
Aylık büyüme:
1 374.20%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
276.93 USD
Maksimum:
861.70 USD (23.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|223
|XAGUSD+
|11
|GBPJPY+
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD+
|8.9K
|XAGUSD+
|-380
|GBPJPY+
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD+
|58K
|XAGUSD+
|-591
|GBPJPY+
|-4
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +892.24 USD
En kötü işlem: -415 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 226.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -192.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
追求速率与稳定性，有交易级别框架切换到小周期做日内共振为主，建议1000美金1：1进行策略订阅，风险可控的情况下稳步拓展，力求卓越绝不失控的品质，作者交易系统之前手动做到过MQL5最高盈利组前三。
2020年至今行业头部教学案例，行业实盘整周交易游学开拓者。
基金模式管理账户，自营机构管理规模3个亿。
Pornfirm自营团队已经成功打满FTMO TTP ET等平台。
2025行业规模最大系列赛 中国好交易再次第一策略账户。
İnceleme yok