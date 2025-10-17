SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Never out of control MFJYS
Fan Mo

Never out of control MFJYS

Fan Mo
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
UltimaMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
236
Kârla kapanan işlemler:
149 (63.13%)
Zararla kapanan işlemler:
87 (36.86%)
En iyi işlem:
892.24 USD
En kötü işlem:
-415.48 USD
Brüt kâr:
16 846.48 USD (104 285 pips)
Brüt zarar:
-8 316.57 USD (47 272 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (1 226.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 408.82 USD (10)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
101
Ort. tutma süresi:
56 dakika
Düzelme faktörü:
9.90
Alış işlemleri:
152 (64.41%)
Satış işlemleri:
84 (35.59%)
Kâr faktörü:
2.03
Beklenen getiri:
36.14 USD
Ortalama kâr:
113.06 USD
Ortalama zarar:
-95.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-192.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-752.40 USD (2)
Aylık büyüme:
1 374.20%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
276.93 USD
Maksimum:
861.70 USD (23.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD+ 223
XAGUSD+ 11
GBPJPY+ 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD+ 8.9K
XAGUSD+ -380
GBPJPY+ 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD+ 58K
XAGUSD+ -591
GBPJPY+ -4
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +892.24 USD
En kötü işlem: -415 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 226.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -192.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "UltimaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

追求速率与稳定性，有交易级别框架切换到小周期做日内共振为主，建议1000美金1：1进行策略订阅，风险可控的情况下稳步拓展，力求卓越绝不失控的品质，作者交易系统之前手动做到过MQL5最高盈利组前三。
2020年至今行业头部教学案例，行业实盘整周交易游学开拓者。
基金模式管理账户，自营机构管理规模3个亿。
Pornfirm自营团队已经成功打满FTMO TTP ET等平台。
2025行业规模最大系列赛  中国好交易再次第一策略账户。
2025.10.17 18:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
