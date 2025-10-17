SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / COSMOS
Meyerigue Yacouba Sefon

COSMOS

Meyerigue Yacouba Sefon
0 inceleme
Güvenilirlik
41 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
TemplerSecuritiesJSC-Server 1
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
127
Kârla kapanan işlemler:
22 (17.32%)
Zararla kapanan işlemler:
105 (82.68%)
En iyi işlem:
18.90 USD
En kötü işlem:
-29.07 USD
Brüt kâr:
143.99 USD (847 824 pips)
Brüt zarar:
-325.94 USD (13 736 261 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (28.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
28.52 USD (3)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
15.20%
En son işlem:
12 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
-0.91
Alış işlemleri:
44 (34.65%)
Satış işlemleri:
83 (65.35%)
Kâr faktörü:
0.44
Beklenen getiri:
-1.43 USD
Ortalama kâr:
6.55 USD
Ortalama zarar:
-3.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-43.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-69.90 USD (14)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
199.65 USD
Maksimum:
199.65 USD (6655.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 21
XAUUSD 19
GBPUSD 13
NZDUSD 9
AUDUSD 8
BTCUSD 8
USDCAD 8
EURJPY 7
USDJPY 5
USDCHF 4
ETHUSD 4
EURCAD 4
EURUSD 3
EURGBP 3
XAGUSD 3
GBPJPY 2
GBPCHF 2
LTCUSD 1
GBPAUD 1
USDZAR 1
BRENT 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD -17
XAUUSD -124
GBPUSD 27
NZDUSD 5
AUDUSD -13
BTCUSD -21
USDCAD -16
EURJPY -1
USDJPY -1
USDCHF -4
ETHUSD -11
EURCAD -6
EURUSD -7
EURGBP 0
XAGUSD 7
GBPJPY -4
GBPCHF -5
LTCUSD -4
GBPAUD 3
USDZAR -3
BRENT 13
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD -809
XAUUSD -12K
GBPUSD 1.7K
NZDUSD 567
AUDUSD -1.1K
BTCUSD -1.7M
USDCAD -1K
EURJPY -175
USDJPY -60
USDCHF -136
ETHUSD -11M
EURCAD -611
EURUSD -661
EURGBP -4
XAGUSD 16
GBPJPY -572
GBPCHF -405
LTCUSD -437K
GBPAUD 521
USDZAR -5.5K
BRENT 131
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +18.90 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +28.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -43.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TemplerSecuritiesJSC-Server 1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

🚀 COSMOS  – Trader SMC expérimenté, maître en structure de marché

Fort de plus de 10 ans d'expérience sur les marchés financiers , COSMOS est un expert reconnu en Smart Money Concepts (SMC) . Grâce à sa compréhension approfondie de la structure du marché et à une gestion précise des risques , il transforme la complexité du marché en opportunités rentables et durables.

Chaque action est guidée par une vision claire : protéger le capital, maximiser les rendements et anticiper l’activité institutionnelle .
Son expertise, fruit de nombreuses années d’analyse, de rigueur et de stratégie, lui permet d’offrir une performance constante et une croissance durable aux investisseurs qui privilégient l’excellence.

Investir avec COSMOS , c'est choisir la précision, la confiance et la performance.
Car en trading, seuls ceux qui comprennent vraiment la structure du marché dominent.


İnceleme yok
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
COSMOS
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
34
USD
41
0%
127
17%
100%
0.44
-1.43
USD
0%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.