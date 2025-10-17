SinyallerBölümler
Athibet Chaihawong

XAUUSD PRO

0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
EightcapGlobal-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
55
Kârla kapanan işlemler:
25 (45.45%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (54.55%)
En iyi işlem:
19.44 USD
En kötü işlem:
-8.22 USD
Brüt kâr:
221.59 USD (31 997 pips)
Brüt zarar:
-102.34 USD (17 132 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (33.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
47.27 USD (4)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
55
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
4.98
Alış işlemleri:
43 (78.18%)
Satış işlemleri:
12 (21.82%)
Kâr faktörü:
2.17
Beklenen getiri:
2.17 USD
Ortalama kâr:
8.86 USD
Ortalama zarar:
-3.41 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-21.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.85 USD (6)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.14 USD
Maksimum:
23.94 USD (5.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 51
NDX100 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 114
NDX100 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 9.7K
NDX100 5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.44 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +33.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -21.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EightcapGlobal-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Eightcap-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
4.67 × 868
Gold Trading Strategy Using an Advanced ICT System

A strategy designed to minimize risk while achieving sustainable profitability.

By applying Advanced ICT Trading principles, our average Risk-to-Reward ratio (RR) typically ranges from 1:8 to 1:25+, enabling consistent growth and profit potential with minimal exposure.

With over 8 years of specialized experience in ICT trading—particularly in gold markets, we have developed a refined approach that allows traders to grow steadily and confidently alongside us.


2025.10.17 17:52
High risk of negative slippage when copying deals
2025.10.17 17:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
