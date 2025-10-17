- Büyüme
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
CROWN AUTO TRADE
[LINK JOIN PAMM CHAT TELEGRAM]
Let your capital work for you! Our PAMM applies Single Shot Trading on gold, designed to capture daily opportunities with measured risk control and steady growth.
Trading style: Single trade
Target: 0.5-1% daily
Risk: 1-2% per trade
Core: Smart Money Concept
Mode: Propfirm Mode
Rollover: Sunday
Simple. Transparent. Profitable.
Telegram group: https://t.me/crownautotrade
